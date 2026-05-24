Хліб в Україні суттєво подорожчає — експерти

За прогнозами експертів аграрного ринку, за такої тенденції у 2026 році вартість хліба загалом зросте на приблизно 25%. Про це в ефірі День.LIVE заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Що прогнозує експерт

Він зазначає, що в загальній вартості готового продукту ціна сировини становить не більше чверті.

«Усі інші складові — це енергоносії, логістика, оплата людської праці. І відповідно, коли ми перебуваємо у війні, то логістика, оплата праці та енергоносії є значно дорожчими за сировину», — зазначає він.

Ще один фактор, що впливає на ціну хліба, — курс валюти.

«Хлібозаводи закуповують усі свої елементи, пов'язані з виробництвом, тобто це імпортна продукція, яка потребує обладнання, і тому контракти укладаються у валюті. Тому будь-які коливання (долара та євро) здорожують процес безпосередньо самого виробництва», — констатує гість ефіру.

Не варто забувати і про те, що в разі подорожчання електроенергії та газу це теж позначиться на вартості головного базового продукту.

«До 2026 року ми будемо бачити подорожчання хліба в середньому на 25%. Уже пів року цього року в межах місяця ціна на хліб зростала на 1,5−2%», — попередив Марчук.

У квітні хліб додав у ціні 2,5%, а макаронні вироби — 2,3%. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, хліб і хлібопродукти стали дорожчими на 10%. У річному вимірі подорожчання ще відчутніше — 16,8%. При цьому сам хліб за рік подорожчав на 14,5%, а макаронні вироби — на 7,4%.

Як писав «Мінфін», інфляція в Україні знову прискорюється. У квітні споживчі ціни зросли на 1,4% за місяць і на 8,6% у річному вимірі. Але для багатьох українців реальне подорожчання відчувається значно сильніше — особливо на продукти, пальне, транспорт і базові послуги.