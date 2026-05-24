Хліб в Україні суттєво подорожчає — експерти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2026, 8:20

Хліб в Україні суттєво подорожчає — експерти

За прогнозами експертів аграрного ринку, за такої тенденції у 2026 році вартість хліба загалом зросте на приблизно 25%. Про це в ефірі День.LIVE заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

За прогнозами експертів аграрного ринку, за такої тенденції у 2026 році вартість хліба загалом зросте на приблизно 25%.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що прогнозує експерт

Він зазначає, що в загальній вартості готового продукту ціна сировини становить не більше чверті.

«Усі інші складові — це енергоносії, логістика, оплата людської праці. І відповідно, коли ми перебуваємо у війні, то логістика, оплата праці та енергоносії є значно дорожчими за сировину», — зазначає він.

Ще один фактор, що впливає на ціну хліба, — курс валюти.

Читайте також: Хліб та борошно подорожчали на 40% за два роки: чи зупиниться зростання цін у 2026 році

«Хлібозаводи закуповують усі свої елементи, пов'язані з виробництвом, тобто це імпортна продукція, яка потребує обладнання, і тому контракти укладаються у валюті. Тому будь-які коливання (долара та євро) здорожують процес безпосередньо самого виробництва», — констатує гість ефіру.

Не варто забувати і про те, що в разі подорожчання електроенергії та газу це теж позначиться на вартості головного базового продукту.

«До 2026 року ми будемо бачити подорожчання хліба в середньому на 25%. Уже пів року цього року в межах місяця ціна на хліб зростала на 1,5−2%», — попередив Марчук.

У квітні хліб додав у ціні 2,5%, а макаронні вироби — 2,3%. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, хліб і хлібопродукти стали дорожчими на 10%. У річному вимірі подорожчання ще відчутніше — 16,8%. При цьому сам хліб за рік подорожчав на 14,5%, а макаронні вироби — на 7,4%.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», інфляція в Україні знову прискорюється. У квітні споживчі ціни зросли на 1,4% за місяць і на 8,6% у річному вимірі. Але для багатьох українців реальне подорожчання відчувається значно сильніше — особливо на продукти, пальне, транспорт і базові послуги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
TAN72
TAN72
24 травня 2026, 9:37
#
У нас повышают всё кроме зарплат
+
0
Skeptik777
Skeptik777
24 травня 2026, 10:40
#
Ходи до ЗСУ, у нас підвищують як раз.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами