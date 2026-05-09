ЄЦБ проти копіювання доларових стейблкоїнів: що пропонує Лагард

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард висловила скептицизм щодо необхідності стейблкоінів, прив’язаних до євро , заявивши, що вони можуть завадити роботі самого ЄЦБ та посилити фінансові потрясіння. Про це глава європейського регулятора заявила, виступаючи на Економічному форумі Банку Іспанії. Її промова опублікована на сайті ЄЦБ.

За даними, озвученими Лагард, стейблкоіни зросли з менш ніж $10 млрд шість років тому до понад $300 млрд у 2026 році. Вони номіновані переважно в доларах США, а майже 90% ринку контролюють два емітенти — Tether і Circle, що базуються в Сальвадорі та Сполучених Штатах відповідно.

«Все більш поширений аргумент полягає в тому, що для збереження своїх позицій Європа повинна відповісти на це, просуваючи власні стейблкоіни, номіновані в євро. В іншому випадку на неї чекає цифрова доларизація та втрата грошового суверенітету, — заявила Лагард. — Але в цій дискусії досі недостатньо чітко ставиться питання: для чого, власне, потрібні стейблкоіни?».

Відповідаючи на це питання, Лагард запропонувала розмежувати дві функції, які стейблкоіни виконують одночасно, — грошову та технологічну.

За словами Лагард, грошова функція стейблкоінів пов'язана зі зняттям двох давніх бар'єрів: вони дозволяють переказувати гроші через кордон без банків-посередників і дають іноземцям зручний доступ до валюти — простіше, ніж через готівку або ринки капіталу.

Технологічна функція, на думку голови ЄЦБ, — це роль стейблкоінів як розрахункового інструменту всередині нової блокчейн-інфраструктури, де активи токенізуються й обмінюються миттєво. Проблема, за словами Лагард, полягає в тому, що в публічній дискусії ці дві функції постійно змішуються: стейблкоіни обговорюють як єдиний інструмент, хоча насправді вони вирішують принципово різні завдання.

На думку голови ЄЦБ, як тільки вдається розмежувати ці дві функції, аргументи на користь просування номінованих у євро стейблкоінів виявляються «значно слабкішими, ніж здається». «І в поле зору виходить більш фундаментальне питання: чи дійсно нам потрібні стейблкоіни, щоб отримати ті переваги, які їм приписують? Або ми плутаємо інструмент з результатом, тоді як насправді важлива архітектура, в рамках якої можуть безпечно виникати інші інструменти?», — заявила вона.

Аргументи Лагард

Під час виступу Лагард висунула два основні аргументи проти євро-стейблкоінів:

Перший — загроза фінансовій стабільності. Стейблкоіни — це приватні зобов'язання, стійкість яких залежить від надійності та ліквідності їхнього забезпечення, і в періоди ринкового стресу вони можуть стати джерелом паніки, попередила вона. При падінні довіри до емітента власники починають масово вимагати погашення, що створює самопідсилюючу хвилю вилучень. Лагард навела конкретний приклад: коли в березні 2023 року збанкрутував Silicon Valley Bank, з'ясувалося, що там зберігалося $3,3 млрд резервів стейблкоіна USD Coin. Його курс ненадовго опустився до $0,877 — більш ніж на 12 центів нижче номіналу. «Ми знаємо про ці небезпеки. І нам немає сенсу чекати кризи, щоб її запобігти», — заявила Лагард.

Другий — ослаблення трансмісії грошово-кредитної політики. Коли роздрібні депозити перетікають у небанківські стейблкоіни, банки втрачають фінансування, кредитують менше і менш ефективно, а рішення ЄЦБ щодо ставок гірше доходять до реального сектора. Дослідження ЄЦБ, зазначила Лагард, показали, що в єврозоні, де банки залишаються основним джерелом кредиту, масштабне заміщення депозитів стейблкоінами послабить і кредитування підприємств, і трансмісію грошово-кредитної політики. «Ці компроміси переважають короткострокові вигоди в частині умов фінансування та міжнародного охоплення, які можуть забезпечити номіновані в євро стейблкоіни, — сказала Лагард. — Якщо ми хочемо зміцнити міжнародну привабливість євро, стейблкоіни — не найефективніший спосіб це зробити».

Як альтернативу Лагард виділила токенізовані депозити комерційних банків — як більш надійний інструмент, який при цьому також може обертатися на блокчейні. Крім цього, ЄЦБ з вересня запускає проєкт Pontes, який пов’яже блокчейн-платформи з існуючою розрахунковою системою TARGET, забезпечивши проведення DLT-транзакцій у грошах центрального банку.

«Наше завдання — не копіювати інструменти, розроблені в інших місцях, а закладати фундамент і створювати інфраструктуру, які служать нашим власним цілям, — щоб ми могли використовувати переваги інновацій, не імпортуючи разом з ними їхню крихкість», — заявила Крістін Лагард.

Інша думка

Позиція Лагард розходиться з позицією Європейської комісії та низки урядів, включаючи французький, які розглядають євро-стейблкоіни як інструмент підвищення міжнародного статусу євро, зазначає Reuters.

Європейське законодавство зобов'язує емітентів стейблкоінів тримати не менше 30% резервних активів у банківських депозитах, тоді як решта повинна складатися з низькоризикових високоліквідних фінансових інструментів — наприклад, державних облігацій.

Низка великих банків єврозони, зокрема Societe Generale, працюють над криптоактивами, прив'язаними до єдиної валюти, прагнучи закріпитися на ринку, де домінує долар США. Деякі учасники ринку сподіваються, що це підвищить привабливість євро.