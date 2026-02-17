Хліб та борошно подорожчали на 40% за два роки: чи зупиниться зростання цін у 2026 році

Ситуація на продовольчому ринку України залишається напруженою: за підсумками 2024−2025 років хлібопекарська та борошномельна галузі продемонстрували стрімке зростання цін. Про це свідчать дані галузевого аналізу та моніторинг спілки «Борошномели України», повідомляє АПК-Інформ.

Ціновий удар: +40% на цінниках

Останні два роки стали критичними для гаманців українців. Стагнація виробництва та зростання витрат на ресурси призвели до синхронного подорожчання ключових продуктів:

Хліб: У 2024 році ціни зросли на 20−22%, а у 2025-му додали ще 19−23%. Сумарно за два роки хліб подорожчав у середньому на 40%.

Борошно: Декларована вартість пшеничного борошна від виробників також піднялася на 40%.

Найбільше зросла вартість пшеничного хліба вищого ґатунку — на 44% (до 63,5 грн/кг) та житнього — на 45% (до 50,6 грн/кг). Батон додав у ціні 34%, досягнувши позначки 30,9 грн/кг.

Наразі ціна преміальних сортів хліба в ритейлі вже перетнула позначку в 100 грн за 1 кг, що робить його недоступним для багатьох громадян. Через це в країні набирає популярності домашнє хлібопечення: за розрахунками експертів, випікати вдома не лише смачніше, а й суттєво дешевше.

Борошномели на межі рентабельності

Незважаючи на високі ціни в магазинах, виробники борошна заявляють про роботу на межі собівартості. Реальна ціна продажу борошна часто на 10−15% нижча за декларативну і становить близько 13 700−13 900 грн/т.

При вартості пшениці 2 класу в 10 300 грн/т та витратах на переробку (2 500 грн/т), чистий заробіток млинів становить лише близько 3%.

Виробництво борошна в Україні також скорочується. У 2025 році ТОП-14 найбільших підприємств виробили 527,2 тис. тонн продукції, що на 4% менше, ніж роком раніше. Експорт борошна обвалився до мінімуму з 2006 року (лише 66,8 тис. тонн), оскільки через заблоковані порти українська продукція втратила вихід на світові ринки, обмежившись Молдовою та ЄС.

Прогноз на 2026 рік: чи є надія на стабілізацію

Попри складну ситуацію, аналітики вбачають кілька факторів, які можуть стримати подальше подорожчання у 2026 році: