22 травня 2026, 12:00

НБУ приєднався до Глобального кодексу валютного ринку

Національний банк України приєднався до Глобального кодексу валютного ринку. У п’ятницю, 22 травня, голова НБУ Андрій Пишний від імені НБУ підписав заяву про зобов’язання згідно з Кодексом (Statement of Commitment to the FX Global Code). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ приєднався до Глобального кодексу валютного ринку
Фото: НБУ

Заява засвідчує, що Нацбанк:

  • зобов’язується здійснювати свою діяльність на валютному ринку відповідно до встановлених принципів Кодексу, які визнані належною практикою на світовому валютному ринку;
  • вжив належних заходів для узгодження своєї діяльності з принципами Кодексу.

Текст заяви Національного банку оприлюднено на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ, а згодом буде оприлюднено в одному із публічних реєстрів Глобального індексу публічних реєстрів (Global Index of Public Registers).

«Приєднання НБУ до FX Global Code є не тільки свідченням, що процеси, які стосуються нашої діяльності на валютному ринку, відповідають найкращим світовим стандартам, а ще й публічним зобов’язанням дотримуватися етичних та професійних норм і в майбутньому. Ми вдячні колегам з Bank of England та Deutsche Bundesbank за обмін досвідом з питань приєднання центробанків до FX Global Code, Національний банк на власному прикладі закликає своїх контрагентів та всіх учасників ринку дотримуватися принципів FX Global Code для забезпечення справедливого, прозорого та стійкого валютного ринку», — зазначив Пишний.

Глобальний кодекс валютного ринку

Глобальний кодекс валютного ринку був розроблений за участі Банку міжнародних розрахунків (BIS) та ACI Financial Markets Association (ACI FMA) і опублікований у 2017 році. Останнє оновлення Кодексу відбулося в грудні 2024 року.

Кодекс містить єдиний набір керівних принципів для забезпечення цілісності та ефективного функціонування світового валютного ринку.

Він включає 55 принципів, згрупованих за категоріями:

  • Етика
  • Управління
  • Виконання угод
  • Обмін інформацією
  • Управління ризиком та комплаєнс
  • Підтвердження та розрахунки.

Кодекс призначений служити доповненням до локального законодавства, правил і положень шляхом демонстрації сучасних світових практик та процесів, а контроль за дотриманням його принципів покладається на самих учасників.

Statement of Commitment to the FX Global Code опублікували більше 1500 учасників валютних ринків різних країн, зокрема 56 центральних банків Європи та світу, Європейський центральний банк та Банк міжнародних розрахунків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
