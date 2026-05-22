Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
22 травня 2026, 12:35

У квітні під держгарантії видали майже 6 млрд грн кредитів: які банки лідирують

У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП) в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 млрд грн. У квітні 2026 року укладено 1 037 кредитних договорів на 5,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслуба Міністерства фінансів.

У квітні під держгарантії видали майже 6 млрд грн кредитів: які банки лідирують
Фото: НБУ

За час дії воєнного стану підприємці отримали від уповноважених банків 51 916 таких кредитів на 190,6 млрд гривень.

Станом на 1 травня 2026 року 30 банків-кредиторів обслуговують 20 772 кредити на суму 83,8 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили майже 37 млрд гривень. Це 61% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд гривень).

Банки-лідери програми

За сумою кредитів лідирують такі банки:

  • Приватбанк — 13 314 кредитів на загальну суму 23,5 млрд грн, що становить 45 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;
  • Ощадбанк — 3 092 кредити на 12,9 млрд грн (58 % від ліміту банку);
  • ПУМБ — 778 кредитів на 10,3 млрд грн (79 % від свого ліміту);
  • Укргазбанк — 845 кредитів на 9,2 млрд грн (61 % від свого ліміту);
  • Укрексімбанк, який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, обслуговує 526 кредитів на 9 млрд грн (66 % від свого ліміту).

Регіони

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві — 2 531 кредит на загальну суму 12,4 млрд грн, а також в таких регіонах:

  • у Дніпропетровській області — 1 836 кредитів на 6,6 млрд грн;
  • у Харківській — 995 кредитів на 6,5 млрд грн;
  • у Львівській — 1 601 кредит на 6,2 млрд грн;
  • у Київській — 1 343 кредити на 5,5 млрд грн;
  • в Одеській — 1 342 кредити на 4,8 млрд гривень.

Види економічної діяльності бізнесу

За видами економічної діяльності на першому місці традиційно переробна промисловість — 5 210 кредитів на 29,2 млрд грн та інші сфери:

  • сільське господарство — 3 238 кредитів на загальну суму 24 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 551 кредит на 21,4 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 073 кредити на 2,5 млрд грн;
  • будівництво — 798 кредитів на 2,2 млрд грн;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 64 кредити на 1,1 млрд грн;
  • а також охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 277 кредитів на 0,6 млрд гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
