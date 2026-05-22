У квітні під держгарантії видали майже 6 млрд грн кредитів: які банки лідирують

У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП) в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 млрд грн. У квітні 2026 року укладено 1 037 кредитних договорів на 5,9 млрд грн. Про це повідомляє пресслуба Міністерства фінансів.

За час дії воєнного стану підприємці отримали від уповноважених банків 51 916 таких кредитів на 190,6 млрд гривень.

Станом на 1 травня 2026 року 30 банків-кредиторів обслуговують 20 772 кредити на суму 83,8 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили майже 37 млрд гривень. Це 61% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд гривень).

Банки-лідери програми

За сумою кредитів лідирують такі банки:

Приватбанк — 13 314 кредитів на загальну суму 23,5 млрд грн, що становить 45 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк — 3 092 кредити на 12,9 млрд грн (58 % від ліміту банку);

ПУМБ — 778 кредитів на 10,3 млрд грн (79 % від свого ліміту);

Укргазбанк — 845 кредитів на 9,2 млрд грн (61 % від свого ліміту);

Укрексімбанк, який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, обслуговує 526 кредитів на 9 млрд грн (66 % від свого ліміту).

Регіони

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві — 2 531 кредит на загальну суму 12,4 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області — 1 836 кредитів на 6,6 млрд грн;

у Харківській — 995 кредитів на 6,5 млрд грн;

у Львівській — 1 601 кредит на 6,2 млрд грн;

у Київській — 1 343 кредити на 5,5 млрд грн;

в Одеській — 1 342 кредити на 4,8 млрд гривень.

Види економічної діяльності бізнесу

За видами економічної діяльності на першому місці традиційно переробна промисловість — 5 210 кредитів на 29,2 млрд грн та інші сфери: