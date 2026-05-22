Фонд гарантування розпочинає продаж активів РВС Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 червня 2026 року розпочинає продаж активів РВС Банку . Першим лотом на відкритий аукціон у системі Прозорро.Продажі виставлено комплекс нафтобази у Полтавській області. Аукціон відбудеться за англійською моделлю торгів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

До складу нафтобази входять:

Надземні та підземні резервуари для зберігання світлих нафтопродуктів

Майданчик для зливу та наливу автоцистерн;

Насосна для перекачування з резервуарів вертикального парку в цистерни та навпаки.

Загальна площа нежитлових приміщень — 1260,6 кв. м.

Нафтобаза розташована за адресою: Полтавська область, Миргородський район (до перейменування Лохвицький р.), с. Піски, вулиця Довженка, будинок 1. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 900819753226. Інвентарний № 10055. Право вимоги за кредитним договором № КЛ-149872/1−980, що укладений з юридичною особою.

Стартова ціна лоту становить 16,3 млн грн. Зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 31 травня 2026 року. Це перший актив РВС Банку, що виставлений на продаж.

Хто може взяти участь у аукціоні

Взяти участь в аукціоні можуть фізичні та юридичні особи, крім рф та осіб, пов’язаних із державою-агресором, а також осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів РВС Банку.

