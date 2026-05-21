Суд в Австрії став на бік Ощадбанку: Березі загрожує штраф до 100 тисяч євро через «угорський кейс»

Державний Ощадбанк здобув першу важливу юридичну перемогу в резонансній справі про захист своєї ділової репутації на європейському рівні. Комерційний суд міста Відня (Австрія) повністю задовольнив заяву фінустанови про забезпечення позову щодо колишнього народного депутата Борислава Берези. Заяву було подано за офіційно зареєстрованим місцем постійного проживання відповідача в австрійській столиці. Про це повідомляє пресслужба банку.

Згідно з ухвалою європейського суду, Береза зобов’язаний негайно припинити поширення будь-яких звинувачень чи тверджень у соціальних мережах на адресу банку та його топменеджменту щодо так званої «угорської справи». Крім того, суд зобов'язав відповідача видалити всі свої попередні публікації на цю тему.

Юристи Ощадбанку пояснюють, що відповідно до Цивільного кодексу Австрії та Закону про недобросовісну конкуренцію, такий забезпечувальний захід є оперативним інструментом захисту прав і блокування дезінформації.

Загроза штрафу

За кожне невиконання цієї судової заборони на Борислава Березу може бути накладено штраф у розмірі до 100 тисяч євро, який стягуватиметься безпосередньо до австрійського державного бюджету.

Ба більше, Ощадбанк уже задіяв європейські регуляторні механізми. Керуючись Законом ЄС про цифрові послу (EU Digital Services Act), банк офіційно повідомив адміністрації платформ Facebook та Telegram про судове рішення. Якщо відповідач сам не прибере скандальні матеріали, соцмережі видалять їх примусово.

Що далі

Наступним кроком держбанку стане подання основного позову у загальному провадженні для отримання безстрокової судової заборони та стягнення з відповідача всіх судових витрат.

У чому Береза звинувачував Ощадбанк

Береза публічно поширював інформацію про те, що Ощадбанк міг використовувати свої інкасаторські автомобілі для реалізації «тіньової» схеми вивезення іноземної валюти та золота за межі України. За його версією, броньований транспорт банку курсував маршрутом через Сербію та Австрію, а на українській території нібито відбувалася підміна готівкових коштів.

Крім того, Береза публічно заявляв про ймовірну причетність до цієї логістичної схеми високопосадовців з Офісу президента та Національного банку України, окремо наголошуючи, що Ощадбанк застосовував відмінні від інших великих фінустанов формати доставки готівки.

Варто зазначити, що станом на 21 травня ці дописи з Facebook-сторінки Берези вже зникли.

Відповідь Ощадбанку

Державний банк категорично відкинув усі звинувачення, назвавши їх абсолютною неправдою, що завдає шкоди репутації провідної фінустанови країни. В Ощадбанку офіційно пояснили, що транспортування валюти та цінностей є абсолютно легальним процесом, який здійснювався в межах чинного міжнародного контракту з європейським банківським гігантом Raiffeisen Bank International.

За словами Ощаду, законність та прозорість рейсу підтверджується такими фактами:

Весь фінансовий вантаж був оформлений у суворій відповідності до міжнародних транспортних процедур та митного законодавства ЄС;

Опечатування та пакування банківського золота і готівки повністю відповідали нормативним інструкціям;

Ощадбанк володіє повноцінною ліцензією на здійснення міжнародних перевезень, виданою Держслужбою України з безпеки на транспорті;

Через воєнний стан в Україні авіасполучення заблоковане, тому доставка здійснюється наземним транспортом з Відня до України транзитом через Угорщину задля підкріплення готівкового обігу всередині нашої країни;

Жодних правових чи кримінальних претензій до рейсу немає, адже угорські контролюючі органи офіційно повернули українських інкасаторів, спецтранспорт та всі цінності без висунення будь-яких підозр чи обвинувачень.

Деталі вилучення банківського вантажу

Конфлікт виник 5 березня, коли правоохоронці сусідньої країни зупинили два автомобілі інкасації Ощадбанку. Транспорт виконував рейс між австрійським відділенням Raiffeisen Bank та Україною, перевозячи значні обсяги готівки: 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, а також дев'ять кілограмів золота. Вантаж супроводжували семеро співробітників банку.

Згодом влада Угорщини звільнила затриманих інкасаторів та повернула транспортні засоби, проте відмовилася віддавати самі цінності. Згідно зі спеціальною урядовою постановою, вилучені кошти та золото зберігатимуться під контролем Будапешта щонайменше протягом 60 днів.

Звинувачення та логістичні наслідки

Свої дії угорська сторона спочатку пояснювала підозрами у відмиванні грошей, а пізніше висунула версію про те, що готівка нібито призначалася для зв'язку з «українською воєнною мафією». Зі свого боку «Ощадбанк» категорично відкинув усі звинувачення, наголосивши, що транспортування відбувалося у суворій відповідності до міжнародних правил та митних процедур Європейського Союзу.

Цей інцидент напряму пов'язаний зі зміною логістики після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Через закриття авіасполучення українські банки втратили можливість доставляти валюту літаками до аеропорту «Бориспіль» і були змушені перейти на наземний транспорт.

Більшість маршрутів з Європи пролягає саме з Австрії транзитом через Угорщину. Унаслідок березневих подій державний банк повністю призупинив завезення готівки на територію України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, які були затримані в березні цього року.