«ПлейСіті» оштрафувало організатора азартних ігор на 4,3 мільйона

Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ «Олл Сіті Геймс» на понад 4 323 500 грн порушення вимог законодавства у сфері грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Деталі

Зазначається, що порушення виявили після звернення гравця. Під час позапланової перевірки, в онлайн-системі організатора встановили, що гравець поповнював ігровий рахунок карткою третьої особи.

«Організатори мають забезпечувати належний контроль платіжних операцій та не допускати використання платіжних засобів інших осіб», — заявили у «ПлейСіті».

В агенстві додали, що цього року «ПлейСіті» вже провело 7 планових та 4 позапланові перевірки організаторів азартних ігор

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «ПлейСіті» у жовтні 2025 року оштрафувало спортивний сайт Tribuna на 4,8 мільйона гривень.

Також повідомлялось, що державний бюджет України поповнився на 175,2 млн грн завдяки першим ліцензіям, виданим «ПлейСіті».