«ПлейСіті» оштрафувало спортивний сайт Tribuna на 4,8 мільйона

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом «ПлейСіті» наклало значний штраф на відомий спортивний сайт Tribuna. Санкція у розмірі 4,8 мільйона гривень застосована за порушення, допущені під час рекламування азартних ігор. Інформацію про це ЕП підтвердили в держагентстві «ПлейСіті».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Фінансову санкцію застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спорт Сєгодня», яке є власником сайту Tribuna. Штраф накладено відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

ТОВ «Спорт Сєгодня» зобов'язане сплатити 4,8 млн грн до державного бюджету не пізніше, ніж за три місяці з дня набрання рішенням законної сили. У цей же строк компанія має повідомити «ПлейСіті» про добровільне виконання рішення.

Втім, рішення держагентства може бути оскаржено в адміністративному суді.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2 червня 2025 держагентство «ПлейСіті» розпочало свою діяльність в Україні, взявши на себе контроль над сферою грального бізнесу.

У жовтні в агентстві повідомили, що державний бюджет України поповнився на 175,2 млн грн завдяки першим ліцензіям, виданим «ПлейСіті».