22 травня 2026, 13:36

«Київміськбуд» завершив докапіталізацію: НКЦПФР зареєструвала емісію акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала звіт про результати емісії акцій ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Відповідна постанова регулятора, яка була ухвалена без здійснення публічної пропозиції, набула чинності 20 травня 2026 року. Цей крок ознаменував юридичне та фактичне завершення процесу фінансового оздоровлення найбільшого столичного забудовника.

«Це фінальний етап докапіталізації компанії, яка відбулась завдяки підтримці міської влади. Ми отримали дієвий інструмент для відновлення активної діяльності „Київміськбуду“ та безумовного виконання всіх зобов’язань перед інвесторами та громадою в повному обсязі», — прокоментував рішення регулятора голова правління холдингу Валерій Засуцький.

Процес порятунку будівельного гіганта тривав понад півтора року. Хронологія докапіталізації виглядала так:

  • Жовтень 2024 року: Київська міська рада погодила виділення 2,56 мільярда гривень на збільшення статутного капіталу компанії через механізм додаткової емісії.
  • Червень 2025 року: Акціонери «Київміськбуду» на загальних зборах затвердили випуск додаткових простих іменних акцій на вказану суму.
  • Грудень 2025 року: Компанія фактично отримала кошти. Єдиним покупцем акцій та інвестором виступила безпосередньо територіальна громада міста Києва, яка через міськраду є мажоритарним акціонером холдингу.

Нагадаємо

Компанія «Київміськбуд» була створена у 1994 році на базі комунальних будівельних активів столиці. Наразі холдинг об'єднує контрольні пакети акцій 28 базових підприємств, має частки у 40 акціонерних товариствах, контролює 6 дочірніх та 51 асоційоване підприємство.

Відновлення будівництва

«Мінфін» писав, що у березні 2026 року ПрАТ «ХК «Київміськбуд» оголосило про часткове відновлення будівельних робіт на кількох своїх столичних майданчиках.

Виробнича діяльність вже стартувала на чотирьох майданчиках: «Поділ Град» (вул. Дегтярна), «Гвардійський» (вул. Алмазова, 18/7), «Райдужний» (вул. Кібальчича, 2) та комплексі Freedom, що на Броварському проспекті.

Наступними в черзі на відновлення робіт є об'єкти з високим рівнем готовності та ті, що мають критичне соціальне значення (через передбачену частку житла для працівників системи МВС та військовослужбовців). До цієї категорії потрапили:

  • «Оберіг-2» (вул. Бориспільська, 30А-40);
  • Twin House (вул. Крайня, 1);
  • «Урлівський-1» (вул. Причальна, 11).

Паралельно компанія планує виконувати технічні умови для підведення інженерних мереж до майже збудованих ЖК Mirax (вул. Глибочицька, 43) та «Медовий» (вул. Радченка, 27).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
