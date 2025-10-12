Державний бюджет України поповнився на 175,2 млн грн завдяки першим ліцензіям, виданим новим державним агентством «ПлейСіті». Про це йдеться в повідомленні Агентства.
12 жовтня 2025, 9:33
Держбюджет отримав понад 175 мільйонів від перших нових ліцензій «ПлейСіті»
Розподіл надходжень
Кошти надійшли від двох компаній, які отримали дозвіл на здійснення гральної діяльності:
- 144 млн грн сплатило ТОВ «Сітікод» за ліцензію на букмекерську діяльність під брендом BETON.
- 31,2 млн грн надійшло від ТОВ «УНЛ Геймс» за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино «National Cup/Національний кубок».
Як додали в «ПлейСіті», кілька інших заявок на ліцензування грального бізнесу наразі перебувають на розгляді.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у червні 2025 року державне агентство «ПлейСіті» розпочало свою діяльність в Україні, взявши на себе контроль над сферою грального бізнесу.
