Ілон Маск використовував SpaceX як кредитний інструмент

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 квітня 2026, 15:33

Ілон Маск використовував SpaceX як кредитний інструмент

Компанія SpaceX, яка є ключовим активом імперії Ілона Маска, протягом років виконувала не лише роль космічного підрядника та технологічного лідера, а й фактично стала фінансовим ресурсом для самого мільярдера та його інших проєктів. Про це йдеться в розслідуванні The New York Time, пише Іncrypted.

Компанія SpaceX, яка є ключовим активом імперії Ілона Маска, протягом років виконувала не лише роль космічного підрядника та технологічного лідера, а й фактично стала фінансовим ресурсом для самого мільярдера та його інших проєктів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними журналістів, у 2018 році Ілон Маск позичив у SpaceX $100 млн, а загалом за три роки обсяг позик сягнув $500 млн. Умови кредитування були значно вигіднішими за ринкові — ставка коливалася від менш ніж 1% до майже 3%, тоді як банківські кредити в цей період були ближчими до 5%. Усі кошти повернули до кінця 2021 року.

Такі операції стали можливими завдяки приватному статусу компанії. У публічних корпораціях подібні практики заборонені після ухвалення закону Sarbanes-Oxley.

Професорка права Енн Ліптон прокоментувала ситуацію: «це конфліктні транзакції», додавши, що подібні конфлікти є «ризиком» для інвесторів, які вкладаються в бізнеси з кількома взаємопов'язаними компаніями.

Підтримка Tesla, SolarCity та xAI

Розслідування також показало, що SpaceX неодноразово використовувалася для підтримки інших бізнесів Маска:

  • під час фінансової кризи 2008 року Маск позичив $20 млн у SpaceX для підтримки Tesla;
  • у 2015−2016 роках SpaceX інвестувала $255 млн у SolarCity, яка мала понад $1,4 млрд боргу;
  • ШІ-стартап xAI активно витрачав кошти на розвиток.

Сам Маск пояснював таку взаємодію бажанням уникнути ситуації «якоїсь карткової конструкції, що руйнується, якщо один елемент піраміди Tesla, SolarCity і SpaceX дає збій».

У 2025 році xAI придбала платформу X (колишній Twitter), а Маск заявив, що «xAI швидко стала однією з провідних лабораторій ШІ у світі».

Пізніше SpaceX також оголосила про купівлю xAI, створивши, за словами Маска, «найамбітніший, вертикально інтегрований інноваційний центр на (і поза) Землею».

Згідно з оцінками, об'єднана структура SpaceX і xAI може коштувати близько $1,25 трлн.

Інвестори та ризики перед IPO

Попри стрімке зростання бізнесу, дії Маска викликають занепокоєння серед інвесторів. Деякі з них вважають, що він міг ставити власні інтереси вище за інтереси акціонерів SpaceX.

Один із прикладів — занепокоєння фонду Founders Fund щодо зменшення частки інвесторів після угод із xAI.

Енн Ліптон зазначила: «Якщо ви вірите, що він має достатній вплив на ринки, щоб це реалізувати — тоді все добре. Але він робить щось, що не виглядає вигідним для акціонерів SpaceX».

Додатковий тиск може виникнути у зв’язку з підготовкою до первинного публічногорозміщення акцій (IPO). За даними ЗМІ, SpaceX вже подала конфіденційну заявку на біржу, а розміщення може відбутися у 2026 році й стати найбільшим в історії, з оцінкою понад $1,75 трлн.

Після виходу на публічний ринок компанія буде змушена розкривати більше інформації про фінансові операції та зв’язки з іншими структурами Маска.

Окремо повідомляється, що Маск вимагає від банків, які беруть участь у підготовці IPO, купувати підписку на Grok — ШІ-чатбот від xAI — і інтегрувати його у свої системи.

Прецеденти Tesla та судові спори

Подібна практика фінансових маневрів вже спостерігалася в Tesla. Маск використовував акції компанії як заставу для отримання великих кредитів, що викликало критику інвесторів.

Представник пенсійної системи Нью-Йорка Майкл Гарланд зазначив: «Я не думаю, що будь-яким інвесторам це подобається, тому що це створює ризик», додавши, що Маск «стає менш прозорим з часом».

Tesla також зіткнулася з низкою судових позовів. У одному з них ставилося питання: «Чи може CEO Coca-Cola одночасно створити конкуруючу компанію і перенаправляти туди ресурси? Звісно, ні».

Попри це, у багатьох випадках суди ставали на бік Маска або відхиляли позови

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами