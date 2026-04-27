Ілон Маск використовував SpaceX як кредитний інструмент

Компанія SpaceX, яка є ключовим активом імперії Ілона Маска, протягом років виконувала не лише роль космічного підрядника та технологічного лідера, а й фактично стала фінансовим ресурсом для самого мільярдера та його інших проєктів. Про це йдеться в розслідуванні The New York Time, пише Іncrypted.

За даними журналістів, у 2018 році Ілон Маск позичив у SpaceX $100 млн, а загалом за три роки обсяг позик сягнув $500 млн. Умови кредитування були значно вигіднішими за ринкові — ставка коливалася від менш ніж 1% до майже 3%, тоді як банківські кредити в цей період були ближчими до 5%. Усі кошти повернули до кінця 2021 року.

Такі операції стали можливими завдяки приватному статусу компанії. У публічних корпораціях подібні практики заборонені після ухвалення закону Sarbanes-Oxley.

Професорка права Енн Ліптон прокоментувала ситуацію: «це конфліктні транзакції», додавши, що подібні конфлікти є «ризиком» для інвесторів, які вкладаються в бізнеси з кількома взаємопов'язаними компаніями.

Підтримка Tesla, SolarCity та xAI

Розслідування також показало, що SpaceX неодноразово використовувалася для підтримки інших бізнесів Маска:

під час фінансової кризи 2008 року Маск позичив $20 млн у SpaceX для підтримки Tesla;

у 2015−2016 роках SpaceX інвестувала $255 млн у SolarCity, яка мала понад $1,4 млрд боргу;

ШІ-стартап xAI активно витрачав кошти на розвиток.

Сам Маск пояснював таку взаємодію бажанням уникнути ситуації «якоїсь карткової конструкції, що руйнується, якщо один елемент піраміди Tesla, SolarCity і SpaceX дає збій».

У 2025 році xAI придбала платформу X (колишній Twitter), а Маск заявив, що «xAI швидко стала однією з провідних лабораторій ШІ у світі».

Пізніше SpaceX також оголосила про купівлю xAI, створивши, за словами Маска, «найамбітніший, вертикально інтегрований інноваційний центр на (і поза) Землею».

Згідно з оцінками, об'єднана структура SpaceX і xAI може коштувати близько $1,25 трлн.

Інвестори та ризики перед IPO

Попри стрімке зростання бізнесу, дії Маска викликають занепокоєння серед інвесторів. Деякі з них вважають, що він міг ставити власні інтереси вище за інтереси акціонерів SpaceX.

Один із прикладів — занепокоєння фонду Founders Fund щодо зменшення частки інвесторів після угод із xAI.

Енн Ліптон зазначила: «Якщо ви вірите, що він має достатній вплив на ринки, щоб це реалізувати — тоді все добре. Але він робить щось, що не виглядає вигідним для акціонерів SpaceX».

Додатковий тиск може виникнути у зв’язку з підготовкою до первинного публічногорозміщення акцій (IPO). За даними ЗМІ, SpaceX вже подала конфіденційну заявку на біржу, а розміщення може відбутися у 2026 році й стати найбільшим в історії, з оцінкою понад $1,75 трлн.

Після виходу на публічний ринок компанія буде змушена розкривати більше інформації про фінансові операції та зв’язки з іншими структурами Маска.

Окремо повідомляється, що Маск вимагає від банків, які беруть участь у підготовці IPO, купувати підписку на Grok — ШІ-чатбот від xAI — і інтегрувати його у свої системи.

Прецеденти Tesla та судові спори

Подібна практика фінансових маневрів вже спостерігалася в Tesla. Маск використовував акції компанії як заставу для отримання великих кредитів, що викликало критику інвесторів.

Представник пенсійної системи Нью-Йорка Майкл Гарланд зазначив: «Я не думаю, що будь-яким інвесторам це подобається, тому що це створює ризик», додавши, що Маск «стає менш прозорим з часом».

Tesla також зіткнулася з низкою судових позовів. У одному з них ставилося питання: «Чи може CEO Coca-Cola одночасно створити конкуруючу компанію і перенаправляти туди ресурси? Звісно, ні».

Попри це, у багатьох випадках суди ставали на бік Маска або відхиляли позови