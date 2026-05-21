Трамп дозволив доступ криптофірм до платіжної інфраструктури

19 травня президент США Дональд Трамп підписав указ про інтеграцію цифрових активів у традиційну фінансову систему та перегляд правил доступу криптокомпаній до платіжної інфраструктури, пише Forklog.com.

Що дозволив Трамп

Протягом 90 днів глави федеральних фінансових регуляторів повинні проаналізувати чинні норми та визначити, які з них заважають компаніям отримувати банківські ліцензії та страхування депозитів. На реалізацію заходів щодо підтримки інновацій за підсумками перевірки відведено 180 днів.

Окремий блок указу стосується Федеральної резервної системи США (ФРС). Білий дім доручив відомству за 120 днів оцінити можливість надання прямого доступу до платіжних рахунків та послуг резервних банків для «незастрахованих депозитарних установ та небанківських фінансових компаній».

У звіті ФРС має відповісти на запитання:

чи дозволяє чинне законодавство розширити доступ;

які юридичні бар'єри перешкоджають;

чи можуть 12 регіональних резервних банків приймати рішення про видачу майстер-акаунтів самостійно.

Якщо Федрезерв підтвердить законність такого доступу, регулятору запропоновано запровадити прозору процедуру розгляду заявок із терміном ухвалення рішення до 90 днів.

Ця ініціатива є особливо важливою для спеціальних депозитарних інститутів Вайомінгу. На початку року Федеральний резервний банк Канзас-Сіті надав біржі Kraken доступ до обмеженої версії майстер-акаунту.

У Reuters уточнили, що у березні банківський підрозділ платформи отримав доступ до платіжної системи Федрезерва через цільовий рахунок. За даними агентства, аналогічний дозвіл хочуть отримати Ripple, Anchorage Digital та Wise.

ФРС планує запровадити спрощений формат майстер-рахунків. У грудні 2025 року відомство опублікувало проект, який дозволить деяким компаніям отримати доступ до банківської системи через «полегшений» обліковий запис.

На ініціативу Трампа відреагувала Асоціація незалежних банкірів Америки. Глава організації Ребека Ромеро Рейні заявила про «значні регуляторні прогалини» між банками та небанківськими структурами.

Вона наголосила, що резервні фінустанови мають зберігати право відмовляти у доступі емітентам стейблкоїнів та криптокомпаніям для забезпечення стабільності системи.

Нагадаємо

14 травня Банківський комітет сенату США схвалив законопроект CLARITY Act голосами 15 проти 9. Документ передбачає комплексне регулювання крипторинку на федеральному рівні.