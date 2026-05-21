Чехія анонсувала жорсткі перевірки та скасування пільг для українців

Чеський уряд готує масштабні зміни до законодавства, які суттєво вплинуть на життя українців, що знайшли прихисток у країні. Прем'єр-міністр Анджей Бабіш опублікував офіційне звернення, в якому чітко окреслив курс на «закручування гайок» та посилення контролю за перебуванням мігрантів. Про це пише Czechia Online .

Деталі

Остаточне затвердження всіх нововведень уряд планує завершити дуже оперативно — до кінця травня поточного року. Головний лейтмотив майбутніх змін: жодних унікальних переваг чи ексклюзивних умов для біженців порівняно з місцевим населенням.

Скасування пільг та обов’язковий техогляд

За словами глави уряду, система підтримки зазнає докорінної трансформації. Відтепер усіх українських біженців переведуть на загальний режим отримання соціальної допомоги, який діє для громадян Чехії. Це означає повне скасування специфічних фінансових преференцій, які існували раніше в межах програм допомоги.

Ще одним болючим нововведенням стане запровадження обов’язкового технічного огляду для всіх автомобілів з українською реєстрацією. Власникам транспортних засобів доведеться офіційно підтверджувати технічну справність своїх машин, щоб мати право легально пересуватися чеськими дорогами.

Жорсткі перевірки та критика від прем'єра

Окрім урізання виплат, чеська влада анонсувала радикальне посилення перевірок умов проживання та роботи. Інспектори ретельно контролюватимуть, чи мають біженці дійсне медичне страхування та на яких умовах вони працюють, аби масово виявляти факти тіньової зайнятості.

Своє рішення Андрей Бабіш супроводив доволі жорсткою та відвертою риторикою.

«Ми посилимо перевірки перебування біженців у Чехії та вживемо низку інших заходів. Багато біженців працюють у чорну, а соціальні виплати стали предметом зловживань. Приїжджають багаті українці на дорогих автомобілях і користуються нашою медичною системою. Чому вони повинні мати якусь перевагу?» — прямо заявив чеський прем'єр.