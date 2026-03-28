28 березня 2026, 13:10

Як використати житловий ваучер за програмою «Житло для ВПО з ТОТ»: покрокова інструкція

У межах програми єВідновлення ВПО, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 млн грн на придбання власного житла. Про це йдеться у повідомленні Мінрозвитку громад.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працюватиме цей механізм

Найближчим часом відкриється можливість бронювання коштів за ваучерами. Міністерство розвитку громад та територій детально пояснює, як працюватиме цей механізм.

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер — це документ, який підтверджує гарантію держави профінансувати отримання житла в межах визначеної суми.

Ваучер формується автоматично після затвердження рішення комісії про надання допомоги та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Важливо:

  • строк дії ваучера — 5 років
  • житло, придбане за ваучером, не можна відчужувати протягом 5 років

Після затвердження позитивного рішення комісії очікуйте на формування ваучера в застосунку Дія. В застосунку також подається звернення на бронювання коштів.Згодом така можливість зʼявиться для заявників, які подадуть заяви самостійно через Портал Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса.

Черговість фінансування визначається за датою і часом подання звернення на бронювання.

На що можна використати ваучер

Ваучер дозволяє:

  • придбати квартиру або житловий будинок
  • інвестувати у будівництво житла
  • внести перший внесок за іпотекою
  • погасити частину кредиту на житло

Можливе також спільне придбання житла кількома отримувачами ваучерів — у цьому разі кошти рекомендується бронювати одночасно.

Як забронювати та використати кошти

1. Подання заяви. Потрібно подати звернення про бронювання коштів через застосунок Дія (або пізніше через Портал Дія/ЦНАП чи нотаріуса).

2. Перевірка наявності коштів. Оператор програми — Укрпошта — перевіряє наявність фінансування.

3. Підтвердження бронювання. Якщо кошти є, протягом 5 днів надходить повідомлення про успішне бронювання. Якщо фінансування тимчасово відсутнє — заявка потрапляє в електронну чергу.

4. Оформлення угоди. Після бронювання коштів надається 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у нотаріуса. Нотаріус перевіряє об'єкт нерухомості, який людина планує придбати, реєструє угоду та вносить відомості в РПЗМ. На цей час кошти резервуються.

Якщо плануєте сплатити перший внесок або погасити іпотеку — спочатку зверніться до банку, а потім до нотаріуса. Банк має погодити кредит та можливість використання ваучера як джерела оплати, оскільки кошти надходитимуть не від позичальника, а від держави через Укрпошту.

5. Перерахування коштів. Укрпошта отримує запит на перерахування коштів по угоді на рахунок продавця об'єкта нерухомості або банку-кредитора відповідно до умов укладеного договору купівлі-продажу чи іпотечного договору.

Якщо протягом 60 днів угоду не укладено:

  • бронювання скасовується
  • кошти повертаються до програми
  • звернення про фінансування можна подати повторно

Фінансування програми

В державному бюджеті передбачено фінансування на суму близько 6,6 млрд грн для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з ТОТ.

Також програма фінансуватиметься, зокрема частково за рахунок позики Банку розвитку Ради Європи — близько 80 млн євро (≈ 3,9 млрд грн).

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
