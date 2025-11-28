Кабмін запускає програму житлових ваучерів для ВПО: Хто може отримати 2 мільйони на купівлю житла

З 1 грудня в Україні стартує перший етап нової програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

У рамках цієї програми ВПО зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через застосунок «Дія».

Хто може отримати ваучер

Програма на першому етапі розрахована на найбільш вразливі категорії громадян — ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни (отриманий з 2014 року).

Ключові вимоги до заявників:

Мати підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ.

Мати актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території.

Не володіти іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій).

Не отримувати житлової підтримки в інших програмах та не мати чинних заяв у програмі «єВідновлення».

Як можна використати кошти

Ваучер номіналом 2 млн грн може бути використаний протягом 5 років. Громадяни зможуть:

Придбати готове житло.

Інвестувати у будівництво.

Використати як перший внесок або для погашення іпотеки.

Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, що має гарантувати цільове використання державної допомоги.

Свириденко наголосила, що уряд паралельно шукає можливості для розширення програми на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій.

