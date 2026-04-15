15 квітня 2026, 18:35

Банки не мають формально підходити до обслуговування політично значущих осіб (PEP) — НБУ

Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (politically exposed person, PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таку рекомендацію Національний банк надав банкам у листі від 14 квітня 2026 року в доповнення до попередніх рекомендацій у листах від 6 лютого 2024 року та від 31 серпня 2024 року.

Нацбанк наголосив, що банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP. Необґрунтоване застосування де-рискінгу протирічить ризик-орієнтованому підходу та не сприяє фінансовій інклюзії.

Національний банк також звертає увагу, що банкам не потрібно вимагати документи, що підтверджують джерела статків PEP, якщо рівень ризику ділових відносин із таким клієнтом є низьким, у банку немає підозри щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму, а рахунки, відкриті в банку, використовуються переважно для отримання заробітної плати, соціальних виплат або обсяг фінансових операцій за всіма рахунками PEP у банку не перевищує 400 тис. гривень за місяць.

Правило «12 місяців»

Національний банк нагадує, що, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і банк пересвідчився в тому, що такий клієнт більше не несе ризику, притаманного РЕР, а також немає інших ризиків, банк не має вживати щодо нього, членів його сім'ї та осіб, пов’язаних із ним, певних заходів. Зокрема, щодо отримання дозволу керівництва на встановлення / продовження ділових відносин із РЕР, установлення джерел статків (багатства) та джерел коштів, здійснення поглибленого моніторингу ділових відносин.

«Дотримуючись цих рекомендацій, банки зможуть удосконалити свої внутрішні системи фінансового моніторингу та підвищити ефективність управління ризиками», — йдеться у повідомленні регулятора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
