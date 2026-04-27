Замість скасування статусу PEP: як експосадовцям пом'якшать правила фінмону

Спроба законодавців скасувати довічний посилений фінансовий моніторинг для колишніх топпосадовців через непов'язаний законопроєкт зазнала невдачі, що змусило владу шукати альтернативні шляхи послаблення контролю. Замість відмови від статусу політично значущих осіб (PEP), було ухвалено рішення призупинити накладання штрафів на фінансові установи. Про це повідомляє Економічна правда 27 квітня.

Законодавча ініціатива під прикриттям

У квітні народні депутати намагалися пом'якшити правила фінансового моніторингу для колишніх високопосадовців. Відповідну поправку, яка мала на меті обмежити тривалість статусу політично значущої особи (вищих державних керівників, суддів, народних обранців та членів їхніх родин) трьома роками після звільнення з посади, спробували інтегрувати у законопроєкт № 15112−1. Цей документ стосувався зовсім іншої сфери — змін до оподаткування міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Проте через публічний резонанс Податковий комітет Верховної Ради був змушений відхилити цю ініціативу.

Суть конфлікту та позиція клієнтів

Проблема жорсткого нагляду за операціями державних діячів викликає масове невдоволення серед держслужбовців. За законом, посилений нагляд за операціями таких клієнтів відбувається протягом усієї каденції та ще 12 місяців після звільнення. Банки часто перестраховуються і відмовляють політикам в обслуговуванні, щоб уникнути санкцій.

Альтернативне рішення: мораторій на санкції

Оскільки довічний статус PEP є фундаментальною вимогою Міжнародного валютного фонду (МВФ) та умовою європейської програми Ukraine Facility, комітет запропонував компромісний механізм. До моменту офіційного вступу України до Європейського Союзу буде зупинено дію штрафів для банків за порушення процедур фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб. Мета цього кроку — зменшити страх фінустанов перед помилками та стимулювати їх до більш адекватного підходу в роботі з чиновниками, уникаючи автоматичного блокування їхніх коштів.

НБУ запровадив ліміт у 400 тисяч гривень

Національний банк України паралельно ініціював власне пом'якшення вимог, щоб подолати явище фінансової ізоляції колишніх державних службовців. Згідно з квітневими роз'ясненнями регулятора, комерційні банки відтепер мають право застосовувати спрощений підхід і не вимагати від клієнтів-PEP документи, що підтверджують джерела походження їхніх статків.

Це правило діє за умови одночасного виконання кількох критеріїв:

клієнт має низький рівень ризику (відсутні підозри у відмиванні коштів);

його рахунки використовуються переважно для отримання заробітної плати, пенсії чи інших соціальних виплат;

сумарний обсяг фінансових операцій не перевищує 400 000 гривень на місяць.

У Нацбанку підкреслюють, що автоматичне зарахування всіх державних діячів до категорії найвищого ризику суперечить міжнародним стандартам і перешкоджає фінансовій інклюзії.