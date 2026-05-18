Вартість проїзду у Києві зросте до 30 гривень: у Кличка анонсували нові тарифи
Головне за понеділок: зростання вартості проїзду в Києві та яким буде курс долара
У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн. У КМДА розповіли, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті.
Держава готує великі аукціони: за кожен об'єкт хочуть отримати до $100 млн
Уряд очікує, що влітку активізуються приватизаційні процеси, що дасть змогу до кінця року отримати 13 млрд гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Готівковий долар може зрости до 44,50 грн: прогноз на тиждень
Валютний ринок залишається у міжсезонні, однак цього тижня на нього дедалі більше впливатиме податковий період та виплата зарплат. Це може посилити пропозицію валюти на міжбанку та підтримати відносну стабільність гривні. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Процентні доходи залишаються ключовим джерелом заробітку банків: хто й на чому заробляє
Процентні доходи залишаються ключовим джерелом заробітку українських банків: на них припадає 72,3% усіх доходів банківського сектору. Водночас структура цих доходів показує, що банки заробляють не лише на кредитуванні, а значною мірою — на операціях із цінними паперами.
Пікачу на мільйони: як дитяча забавка перетворилася на актив, дорожчий за золото
За останні два десятиліття рідкісні картки Pokémon подорожчали на понад 3000%, а найцінніші екземпляри продають за мільйони доларів на престижних аукціонах. Колись батьки купували дітям бустери заради гри й випадкового Пікачу чи Чармандера всередині. Тепер про ті самі картки дедалі частіше говорять як про активи для інвестиційного портфеля. Але чи справді картки Pokémon можуть бути прибутковим активом? І чи можливо інвестувати в них, живучи в Україні?
Зустріч Трампа та Сі у Китаї: які сигнали отримали ринки та як відреагують долар та євро
Цього тижня світ «осягатиме розумом» результати зустрічі перших осіб США та Китаю. І хоча прориву у вирішенні ключових питань між двома супердержавами не відбулося, ринки отримали певні сигнали, які, звичайно ж, позначаться на валютних та товарних котируваннях. Розповім про це докладніше.
