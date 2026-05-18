Готівковий долар може зрости до 44,50 грн: прогноз на тиждень

Валютний ринок залишається у міжсезонні, однак цього тижня на нього дедалі більше впливатиме податковий період та виплата зарплат. Це може посилити пропозицію валюти на міжбанку та підтримати відносну стабільність гривні. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що очікувати від курсу

За базовим сценарієм, за словами Шевчишина, тиждень для курсу має пройти спокійно. Очікуваний коридор для готівкового долара — 44,00−44,50 грн, що є переходом на вищий рівень порівняно з прогнозом минулого тижня 43,75−44,25 грн. Готівковий євро може перебувати в межах 51,25−52,00 грн.

Що впливатиме на курс

Одним із ключових чинників для українського валютного ринку залишатиметься глобальна динаміка пари євро/долар. У базовому сценарії долар може продовжити посилення — як через сезонні фактори, так і через зростання інфляційних очікувань та дохідності американських облігацій, що підтримує попит на валюту США.

Додатково ринок аналізуватиме наслідки візиту Дональда Трампа та представників американського бізнесу до Китаю. Принаймні в інформаційному полі цей візит сприймається як менш виграшний для США, що також може впливати на настрої інвесторів.

Попит населення може стабілізуватися

На готівковому ринку очікується певна стабілізація попиту з боку населення. Водночас податковий період та зарплатні виплати можуть збільшити продаж валюти бізнесом, що стримуватиме різкі коливання на міжбанку.

Червень може підтримати гривню

Наближення червня також є важливим фактором для ринку. Традиційно цей місяць часто супроводжується укріпленням гривні. Додаткову підтримку можуть забезпечити очікування надходження міжнародної допомоги від партнерів.

Тому короткострокові спекуляції на валюті наразі можуть бути не найкращою стратегією. Водночас для тих, хто купує валюту з довгостроковою метою — для збереження коштів або захисту від ризиків, — ринок, ймовірно, дасть можливість робити це без поспіху.

Попри очікувано спокійний тиждень, у довгостроковій перспективі валютний ринок залишається під девальваційним тиском.

