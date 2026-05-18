Зустріч Трампа та Сі у Китаї: які сигнали отримали ринки та як відреагують долар та євро

Цього тижня світ «осягатиме розумом» результати зустрічі перших осіб США та Китаю. І хоча прориву у вирішенні ключових питань між двома супердержавами не відбулося, ринки отримали певні сигнали, які, звичайно ж, позначаться на валютних та товарних котируваннях. Розповім про це докладніше.

На курс долара та євро у світі та в Україні суттєво впливатимуть такі зовнішні чинники:

Перші оцінки та реакції всіх учасників ринку на результати переговорів США та Китаю. Після завершення візиту до Пекіна Дональда Трампа учасники світового фінансового ринку коригуватимуть свої плани та завдання, виходячи із власних трактувань результатів цього візиту. Вже зрозуміло, що зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном не стала проривом у непростих американо-китайських відносинах, але частково згладила гострі кути в таких напрямках:

американські компанії розширять доступ на дуже зарегульований та закритий китайський ринок;

обидві сторони «хочуть» розблокування Ормузької протоки та «не хочуть» появи в Ірану ядерної зброї;

Китай закупить щонайменше 200 літаків у Боїнга, що має бути позитивно оцінене американськими виборцями перед виборами до Сенату і Конгресу, що відбудуться на початку листопада. Це зіграє на руку Трампу та республіканцям. Але при цьому подібні угоди, хоче США чи ні, розширюють доступ китайських компаній до високих технологій Штатів.

Залишилися відкритими питання Тайваню, війни рф проти України, глибина співпраці між США та Китаєм у військовій галузі, а також питання «про чипи» та освоєння космосу, де китайці останніми роками зробили серйозний прорив у технологіях.​

І в результаті ринки отримали деякі дуже розпливчасті, але все ж таки орієнтири:

щодо подальшого розвитку подій на Близькому Сході — Китай спробує натиснути на Іран щодо реального і повного розблокування Ормузької протоки і цим досягти зниження військової напруженості в близькосхідному регіоні. Щоправда, робити це він буде лише у тих межах, які будуть вигідні саме йому.

подальший коридор цін на нафту, судячи з усього, перебуватиме цього тижня в межах від $98 до $120 за барель;

розростання глобальної торгівельної війни між США та Китаєм вдалося уникнути. І це є гарною новиною для усієї світової економіки. Побічно це в перспективі позначиться на поведінці пари євро/долар на світових майданчиках. Адже за можливого зниження цін на нафту після розблокування Ормузу євро має шанси дещо зміцнитися щодо долара. Але оскільки процес розблокування Ормузької протоки затягується, за моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар цього тижня перебуватиме в межах від 1,161 до 1,184 долара за євро;

перспективи реальних термінів закінчення агресії рф проти України залишаються дуже туманними. Але, зважаючи на все, Китай все ж таки спробує реально почати підштовхувати керівництво рф до завершення війни в Україні. Адже такий сценарій вигідний як США (у Трампа незабаром проміжні вибори до Конгресу та Сенату, і образ миротворця йому потрібен для своїх виборців), так і Китаю, щоб підвищити свій престиж як реального геополітичного гравця, здатного вирішувати питання війни та миру в усьому світі.

Подібний сценарій вигідний і Європі, якій війна, що палає біля її кордонів вже 4 роки, точно не потрібна. І, звичайно, у стабільному мирі з реальними міжнародними гарантіями безпеки зацікавлена і Україна, про що постійно говорить Президент України Володимир Зеленський. Можливо, після свого швидкого відвідування Китаю про реальне завершення війни замислиться і путін, оскільки проблеми серйозної економічної кризи всередині росії дедалі більше тиснуть і на керівництво самої росії, а у Китаю є вагомі аргументи «підсилити» такі думки у голови рф.

При цьому глобального «дива» не відбулося, але американо-китайський діалог, у будь-якому випадку, буде продовжено, і це є гарною новиною для світової економіки.

Можливе врегулювання близькосхідного конфлікту за посередництва Китаю та розблокування Ормузької протоки. Навіть якщо цей процес займе ще досить довгий час, у результаті призведе до зниження логістичних витрат практично для всього світу, просідання цін на енергоносії, покращить ситуацію з продовольством у країнах Азії та Африки, а також виправить показники світової торгівлі, які поки що просідають, де частка США і Китаю є однією з найбільших.

Передача повноважень голови ФРС США від Джерома Пауелла Кевіну Воршу на тлі зростаючих показників інфляції у США. Показник інфляції в США у квітні 2026 року зріс до 3,8% у річному вимірі, порівнюючи з 3,3% у березні, — це максимум з травня 2023 року. Основною причиною зростання цін, за оцінками Федрезерва, є нафтовий шок, коли вартість нафти впевнено закріпилася понад психологічний поріг у $100 за барель.

У цій ситуації новий голова ФРС Кевін Ворш навряд чи зможе зараз піти на продовження циклу зниження відсоткових ставок, на чому так наполягав Дональд Трамп, з огляду на те, що Джером Пауелл навіть після звільнення з посади керівника ФРС США залишиться в раді керуючих до кінця своїх повноважень у 2028 році. Проте перші заяви та кроки Кевіна Ворша на посаді голови Федрезерва здатні суттєво «рухати» ринки — від сировинного до фондового та валютного.

25 травня (наступного понеділка) в США відзначатимуть День поминання й американські банки не працюватимуть. Отже, українському міжбанку за доларом доведеться працювати у форматі ТОМ (розрахунки в гривні цього дня, постачання долара наступного робочого дня), який є непопулярним в Україні. Тому клієнти українських банків намагатимуться або максимально активно попрацювати за доларом у четвер-п'ятницю цього тижня, або відразу перенесуть свої розрахунки в американській валюті на наступний вівторок, 26 травня. Це збільшить обсяги угод міжбанку цього тижня 21−22 травня і, у будь-якому разі, знизить статистику торгів 25 травня.

У результаті весь цей мікс зовнішніх чинників, за моїми прогнозами, у період із 18 до 22 травня призведе до коридору за парою євро/долар у межах від 1,161 до 1,184 долара за євро, вартість нафти BRENT перебуватиме в межах від $98 до $120 за барель, а ціна золота цього тижня перебуватиме в межах від $4 500 до $4 720 за унцію.

При цьому щоденні коливання пари євро/долар можуть сягати 0,3−1,1 цента на євро, коливання ціни на нафту - до $3−14 за барель за день, а вартість золота протягом дня може змінюватися до $35−130 на унції.

Серед внутрішніх чинників, які суттєво впливатимуть на поведінку курсу долара та євро в Україні цього тижня, я б виокремив:

Період бюджетних платежів у клієнтів та інтервенції Нацбанку. З 18 до 20 травня клієнти банків розраховуватимуться з державою за податками та зборами, що зменшить можливості імпортерів щодо купівлі валюти та одночасно простимулює активніший продаж валюти експортерами для отримання гривні та розрахунків із бюджетом.

У результаті період бюджетних платежів спрацює як підстрахування для курсу нацвалюти на міжбанку та полегшить завдання Нацбанку щодо згладжування курсових коливань долара на торгах під час проведення інтервенцій. Тренд щодо перевищення попиту на валюту над її пропозицією на міжбанку збережеться. Проте, за моїми прогнозами, у період із 18 до 22 травня Нацбанку для підтримки курсу гривні на торгах доведеться витратити з резервів не більше як $640 млн-810 млн. Обсяги угод на міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, перебуватимуть у межах від $185 млн до $280 млн.

Попит на валюту на готівковому ринку. Відносна стабільність котирувань міжбанку, а також опосередковано й готівкового ринку і надалі підтримуватиме відносно низькі обсяги щоденного перевищення купівлі валюти населенням над обсягами її продажу. Це збереже тренд на зниження девальваційних настроїв у людей, що можна розглядати як позитив для нацвалюти.

За моїми розрахунками, громадяни в день купуватимуть валюти собі на картки, в обмінниках фінкомпаній та в касах банків лише на $6 млн — 38 млн більше, ніж здаватимуть. А це зовсім некритичні суми для вітчизняного валютного ринку. На тлі відносної стабільності курсу долара на міжбанку та на готівковому ринку головним «ворогом» для гривні залишиться інфляція. Прискорення зростання споживчих цін підштовхуватиме громадян до купівлі валюти, як засобу збереження своїх заощаджень.

Хоча в поточних умовах таке рішення громадян не є реальним запобіжником від знецінення їх заощаджень. Гривневі інструменти зараз справді дають більшу дохідність, ніж валютні накопичення «під матрацом».

Загалом український валютний ринок цього тижня буде під повним контролем Нацбанку.

Прогноз курсу долара та євро на 18−22 травня

Міжбанк

Прогнозний коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,161 до 1,184 долара за євро, коридор безготівкового долара на торгах — від 43,85 до 44,30 гривень. У цьому разі, за рахунок активних дій НБУ щодо згладжування стрибків курсу долара та опосередкованого євро, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,05 до 51,75 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 20 копійок, і за євро — в межах від 20 до 30 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,55 до 44,40 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,60 до 44,35 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51 до 52 гривень, та в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,05 до 51,95 гривень.