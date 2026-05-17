Колективний позов проти Amazon: споживачі вимагають повернути переплату за незаконні мита

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 травня 2026, 9:01

Колективний позов проти Amazon: споживачі вимагають повернути переплату за незаконні мита

Споживачі подали колективний позов проти платформи Amazon із вимогою повернути кошти, переплачені через незаконно запроваджені мита. Ці збори раніше скасував Верховний суд США. Про це повідомляє Reuters 15 травня.

Споживачі подали колективний позов проти платформи Amazon із вимогою повернути кошти, переплачені через незаконно запроваджені мита.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть позову проти платформи

Позивачі звернулися до федерального суду в місті Сіетл. Вони стверджують, що компанія зібрала сотні мільйонів доларів, підвищивши ціни на імпортні товари через нові мита. Запровадження цих зборів ініціював президент США Дональд Трамп на підставі закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. У лютому Верховний суд шістьма голосами проти трьох ухвалив, що президент перевищив свої повноваження, і скасував тарифи.

Відмова від компенсацій

Після рішення суду тисячі компаній почали вимагати від уряду відшкодування мільярдів доларів. Проте Amazon цього не робить. Автори позову заявляють, що компанія відмовляється від компенсацій, аби зберегти прихильність Трампа, і дозволяє уряду залишити ці гроші собі.

Читайте також: Amazon не планує ставати платником ПДВ в Україні

У тексті позову зазначається: «Проблема полягає в тому, що кошти, які Amazon використовує для збереження прихильності президента, не належать Amazon. Вони були неправомірно вилучені у споживачів для покриття тарифів IEEPA, які з того часу були визнані недійсними».

Захист прав споживачів

Позов спирається на законодавство штату Вашингтон про захист прав споживачів і містить звинувачення в незаконному збагаченні. Amazon поки не прокоментувала ситуацію.

На відміну від компаній-імпортерів, звичайні покупці не мають права самостійно звертатися до уряду за поверненням переплачених коштів. Раніше аналогічні позови отримали й інші компанії, зокрема Costco, Nike та FedEx.

Передісторія конфлікту

На підтвердження політичних мотивів Amazon позивачі наводять події квітня 2025 року. Тоді з'явилася інформація про те, що платформа розглядає можливість показувати покупцям частку мит IEEPA у вартості кожного товару. Це викликало невдоволення Білого дому. Компанія заперечила такі наміри та заявила, що ніколи не планувала вказувати цю інформацію на своєму головному сайті. Однак, за даними позову, через цю публікацію Трамп зателефонував виконавчому голові Amazon Джеффу Безосу зі скаргами.

Деталі скасування мит

Історичне рішення про скасування тарифів Верховний суд США ухвалив 20 лютого 2026 року у справі Learning Resources, Inc. проти Трампа. Судді визначили, що закон IEEPA не надає президенту права самостійно встановлювати мита. За оцінками експертів, до моменту скасування уряд США встиг зібрати понад 160 мільярдів доларів таких зборів. Інтереси споживачів у позові проти Amazon представляє юридична фірма Hagens Berman із Сіетла.

Читайте також: Amazon звільняє 16 000 працівників: компанія закриває магазини та робить ставку на ШІ

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами