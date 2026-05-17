Колективний позов проти Amazon: споживачі вимагають повернути переплату за незаконні мита

Споживачі подали колективний позов проти платформи Amazon із вимогою повернути кошти, переплачені через незаконно запроваджені мита. Ці збори раніше скасував Верховний суд США. Про це повідомляє Reuters 15 травня.

Суть позову проти платформи

Позивачі звернулися до федерального суду в місті Сіетл. Вони стверджують, що компанія зібрала сотні мільйонів доларів, підвищивши ціни на імпортні товари через нові мита. Запровадження цих зборів ініціював президент США Дональд Трамп на підставі закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. У лютому Верховний суд шістьма голосами проти трьох ухвалив, що президент перевищив свої повноваження, і скасував тарифи.

Відмова від компенсацій

Після рішення суду тисячі компаній почали вимагати від уряду відшкодування мільярдів доларів. Проте Amazon цього не робить. Автори позову заявляють, що компанія відмовляється від компенсацій, аби зберегти прихильність Трампа, і дозволяє уряду залишити ці гроші собі.

У тексті позову зазначається: «Проблема полягає в тому, що кошти, які Amazon використовує для збереження прихильності президента, не належать Amazon. Вони були неправомірно вилучені у споживачів для покриття тарифів IEEPA, які з того часу були визнані недійсними».

Захист прав споживачів

Позов спирається на законодавство штату Вашингтон про захист прав споживачів і містить звинувачення в незаконному збагаченні. Amazon поки не прокоментувала ситуацію.

На відміну від компаній-імпортерів, звичайні покупці не мають права самостійно звертатися до уряду за поверненням переплачених коштів. Раніше аналогічні позови отримали й інші компанії, зокрема Costco, Nike та FedEx.

Передісторія конфлікту

На підтвердження політичних мотивів Amazon позивачі наводять події квітня 2025 року. Тоді з'явилася інформація про те, що платформа розглядає можливість показувати покупцям частку мит IEEPA у вартості кожного товару. Це викликало невдоволення Білого дому. Компанія заперечила такі наміри та заявила, що ніколи не планувала вказувати цю інформацію на своєму головному сайті. Однак, за даними позову, через цю публікацію Трамп зателефонував виконавчому голові Amazon Джеффу Безосу зі скаргами.

Деталі скасування мит

Історичне рішення про скасування тарифів Верховний суд США ухвалив 20 лютого 2026 року у справі Learning Resources, Inc. проти Трампа. Судді визначили, що закон IEEPA не надає президенту права самостійно встановлювати мита. За оцінками експертів, до моменту скасування уряд США встиг зібрати понад 160 мільярдів доларів таких зборів. Інтереси споживачів у позові проти Amazon представляє юридична фірма Hagens Berman із Сіетла.

