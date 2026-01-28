Amazon звільняє 16 000 працівників: компанія закриває магазини та робить ставку на ШІ

Amazon підтвердив скорочення 16 000 корпоративних співробітників у середу, завершуючи масштабний план звільнення 30 000 осіб, розпочатий ще у жовтні. Це рішення стало частиною стратегії генерального директора Енді Джассі, спрямованої на зменшення бюрократії та відмову від бізнес-напрямків, що не приносять очікуваного прибутку. Про це повідомляє Reuters 28 січня.

Найбільші звільнення в історії компанії

Загальна кількість звільнених — 30 000 осіб — хоча й становить невелику частку від 1,58 мільйона всіх працівників Amazon (більшість з яких працює на складах), проте це майже 10% усього корпоративного персоналу. Це скорочення є рекордним за три десятиліття існування компанії, перевершивши попередню хвилю звільнень у 2022−2023 роках, коли роботу втратили 27 000 фахівців.

Нинішня хвиля зачепила широкий спектр підрозділів: хмарний сервіс AWS, команду голосового помічника Alexa, стрімінговий сервіс Prime Video, рекламний відділ та службу доставки.

Керівниця відділу кадрів Бет Галетті пояснила, що ці заходи необхідні для «зміцнення компанії шляхом скорочення рівнів управління та усунення бюрократії». Вона також не виключила подальших точкових звільнень, зазначивши, що команди продовжуватимуть вносити необхідні корективи.

ШІ змінює правила гри

Однією з ключових причин реструктуризації є стрімкий розвиток штучного інтелекту. Енді Джассі раніше попереджав, що зростання використання інструментів ШІ призведе до автоматизації багатьох обов'язків. Сучасні ШІ-асистенти вже здатні виконувати як рутинні адміністративні завдання, так і складні проблеми з написанням коду, роблячи це швидше й точніше за людей.

Це підтверджують і настрої у галузі: під час нещодавнього форуму в Давосі керівники техгігантів визнали, що ШІ часто використовується як привід для скорочень, які компанії планували зробити у будь-якому разі.

Закриття магазинів

Окрім звільнень, Amazon згортає свої експерименти з фізичними магазинами. Компанія оголосила про закриття мереж продуктових магазинів Amazon Fresh та Amazon Go, попри роки спроб закріпитися у цьому сегменті. Також припиняється підтримка біометричної платіжної системи Amazon One, яка дозволяла оплачувати покупки скануванням долоні.