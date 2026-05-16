Анонім заплатив понад $9 млн за благодійний обід із Баффеттом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 травня 2026, 14:05

Анонім заплатив понад $9 млн за благодійний обід із Баффеттом

Анонімний учасник аукціону виграв благодійний обід з інвестором Воррен Баффеттом, баскетболістом Стефом Каррі та його дружиною Аєшею Каррі, заплативши понад $9 млн. Це вдвічі менше рекордних $19 млн, сплачених на аналогічному аукціоні 2022 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Анонімний учасник аукціону виграв благодійний обід з інвестором Воррен Баффеттом, баскетболістом Стефом Каррі та його дружиною Аєшею Каррі, заплативши понад $9 млн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обід відбудеться 24 червня в Омасі, штат Небраска. Переможець може привести до семи гостей. Аукціон проходив на eBay — стартова ціна становила $50 000, а участь взяли п'ятеро учасників.

Куди підуть гроші

Виторг від аукціону буде розділений між двома організаціями: благодійним фондом Glide, який забезпечує харчування, медичну та юридичну допомогу малозабезпеченим у Сан-Франциско, та фондом Eat. Learn. Play. Foundation подружжя Каррі, що надає харчування й освітні ресурси школярам у Окленді, Каліфорнія.

За роки участі в подібних аукціонах Баффетт допоміг зібрати понад $50 млн для Glide — організації, яку підтримувала його перша дружина Сюзі Баффетт, що померла 2004 року.

Повернення після паузи

95-річний Баффетт не брав участі в заходах такого формату з 2022 року. «У 92 роки в мене вичерпалися сили. Дух залишався бадьорим, але тіло ставало дедалі слабшим», — пояснив він. У грудні минулого року Баффетт пішов з посади генерального директора Berkshire Hathaway, залишившись головою ради директорів.

Серед відомих переможців минулих аукціонів — інвестиційний менеджер Berkshire Тед Вешлер, який вигравав двічі, заплативши понад $2 млн кожного разу, а також криптопідприємець Джастін Сан, який під час зустрічі 2020 року подарував Баффетту один біткоїн та токени Tron.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами