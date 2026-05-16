Анонім заплатив понад $9 млн за благодійний обід із Баффеттом

Анонімний учасник аукціону виграв благодійний обід з інвестором Воррен Баффеттом, баскетболістом Стефом Каррі та його дружиною Аєшею Каррі, заплативши понад $9 млн. Це вдвічі менше рекордних $19 млн, сплачених на аналогічному аукціоні 2022 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Обід відбудеться 24 червня в Омасі, штат Небраска. Переможець може привести до семи гостей. Аукціон проходив на eBay — стартова ціна становила $50 000, а участь взяли п'ятеро учасників.

Куди підуть гроші

Виторг від аукціону буде розділений між двома організаціями: благодійним фондом Glide, який забезпечує харчування, медичну та юридичну допомогу малозабезпеченим у Сан-Франциско, та фондом Eat. Learn. Play. Foundation подружжя Каррі, що надає харчування й освітні ресурси школярам у Окленді, Каліфорнія.

За роки участі в подібних аукціонах Баффетт допоміг зібрати понад $50 млн для Glide — організації, яку підтримувала його перша дружина Сюзі Баффетт, що померла 2004 року.

Повернення після паузи

95-річний Баффетт не брав участі в заходах такого формату з 2022 року. «У 92 роки в мене вичерпалися сили. Дух залишався бадьорим, але тіло ставало дедалі слабшим», — пояснив він. У грудні минулого року Баффетт пішов з посади генерального директора Berkshire Hathaway, залишившись головою ради директорів.

Серед відомих переможців минулих аукціонів — інвестиційний менеджер Berkshire Тед Вешлер, який вигравав двічі, заплативши понад $2 млн кожного разу, а також криптопідприємець Джастін Сан, який під час зустрічі 2020 року подарував Баффетту один біткоїн та токени Tron.