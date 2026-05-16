Стало відомо, коли акції SpaceX можуть вийти на біржу

Компанія SpaceX має намір офіційно подати документи для первинного публічного розміщення акцій (IPO) вже у найближчу середу, 20 травня. Очікується, що торги цінними паперами почнуться в середині червня. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Графік розміщення акцій

За словами обізнаних джерел, формальна маркетингова кампанія стартує 4 червня. Ціну акцій планують визначити 11 червня, а вже наступного дня, 12 червня, папери компанії з'являться на біржі. Для лістингу обрано майданчик Nasdaq, де акції торгуватимуться під тікером SPCX. Наразі графік є попереднім, тому деталі щодо розміру та термінів ще можуть змінитися.

Фінансові очікування

Раніше компанія подала конфіденційну заявку на вихід на фондовий ринок. SpaceX розраховує залучити до 75 мільярдів доларів інвестицій, а її загальна оцінка може перевищити 2 трильйони доларів. До організації процесу залучили низку великих інвестиційних банків, серед яких Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Morgan Stanley. Перелік фінансових установ продовжує розширюватися.

Структура доходів компанії

SpaceX має мільярдні урядові контракти та є основою американської космічної програми. Більшість доходу приносять запуски ракет і мережа супутникового інтернету Starlink. За оцінками Bloomberg Intelligence, у 2026 році ці напрямки згенерують майже 20 мільярдів доларів. Також після обміну акціями та придбання xAI у лютому компанія володіє штучним інтелектом Grok, який може принести менш як 1 мільярд доларів доходу.

Читайте також: Маск купив акції SpaceX на $1,4 млрд напередодні IPO компанії