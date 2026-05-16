Швейцарія викрила мережу обходу санкцій для росіян

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 травня 2026, 9:55

Швейцарія викрила мережу обходу санкцій для росіян

Швейцарські правоохоронці провели масштабну операцію проти фінансових посередників, які допомагали російському бізнесу уникати міжнародних обмежень. Місцеві юридичні та фінансові структури створювали схеми для приховування активів осіб під санкціями. Про це повідомляє Amlintelligence.

Швейцарські правоохоронці провели масштабну операцію проти фінансових посередників, які допомагали російському бізнесу уникати міжнародних обмежень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обшуки та суть справи

Федеральна поліція Швейцарії разом із прокуратурою обшукали приміщення у кількох кантонах через підозри в порушенні ембарго. Слідчі вважають, що місцеві компанії та громадяни керували активами двох великих російських бізнесменів. Ці підприємці потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, хоча їхні імена офіційно не розголошують. Посередники використовували підставні компанії та трастові фонди, щоб приховати реальних власників елітної нерухомості та багатомільйонних банківських рахунків.

Вилучення доказів і роль юристів

Поліція вилучила багато документів та електронних носіїв, які можуть підтвердити незаконну співпрацю. Прокуратура зосередила увагу на цілій мережі, яка допомагала обходити санкції через фінансові послуги. Влада наголошує, що швейцарські закони зобов'язують юристів та консультантів повідомляти про підозрілі операції підсанкційних клієнтів. Проте підозрювані свідомо ігнорували ці вимоги та допомагали росіянам приховувати гроші.

Курс на дотримання санкцій

Швейцарія посилює контроль і намагається позбутися статусу «тихої гавані» для російського капіталу. Офіційний Берн запевняє, що повністю дотримуватиметься санкцій Євросоюзу та каратиме порушників. Експерти прогнозують нові кримінальні справи проти місцевих посередників, які роками захищали гроші російської еліти. Влада планує перевірити кожну транзакцію, щоб перекрити шляхи для тіньового фінансування.

Хто фігурує в розслідуванні

Справа швейцарської поліції розпочалася після того, як місцеве Бюро звітності про відмивання грошей (MROS) отримало повідомлення про підозрілі транзакції від приватних банків. За даними слідства, йдеться про двох російських бізнесменів, яких у матеріалах правоохоронців умовно називають «Олег» та «Дімітрій». Справжні імена фігурантів змінили для уникнення розголосу.

Читайте також: росія поскаржилась місцевому суду на Euroclear через заморожені активи

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами