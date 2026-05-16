Швейцарія викрила мережу обходу санкцій для росіян

Швейцарські правоохоронці провели масштабну операцію проти фінансових посередників, які допомагали російському бізнесу уникати міжнародних обмежень. Місцеві юридичні та фінансові структури створювали схеми для приховування активів осіб під санкціями. Про це повідомляє Amlintelligence.

Обшуки та суть справи

Федеральна поліція Швейцарії разом із прокуратурою обшукали приміщення у кількох кантонах через підозри в порушенні ембарго. Слідчі вважають, що місцеві компанії та громадяни керували активами двох великих російських бізнесменів. Ці підприємці потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, хоча їхні імена офіційно не розголошують. Посередники використовували підставні компанії та трастові фонди, щоб приховати реальних власників елітної нерухомості та багатомільйонних банківських рахунків.

Вилучення доказів і роль юристів

Поліція вилучила багато документів та електронних носіїв, які можуть підтвердити незаконну співпрацю. Прокуратура зосередила увагу на цілій мережі, яка допомагала обходити санкції через фінансові послуги. Влада наголошує, що швейцарські закони зобов'язують юристів та консультантів повідомляти про підозрілі операції підсанкційних клієнтів. Проте підозрювані свідомо ігнорували ці вимоги та допомагали росіянам приховувати гроші.

Курс на дотримання санкцій

Швейцарія посилює контроль і намагається позбутися статусу «тихої гавані» для російського капіталу. Офіційний Берн запевняє, що повністю дотримуватиметься санкцій Євросоюзу та каратиме порушників. Експерти прогнозують нові кримінальні справи проти місцевих посередників, які роками захищали гроші російської еліти. Влада планує перевірити кожну транзакцію, щоб перекрити шляхи для тіньового фінансування.

Хто фігурує в розслідуванні

Справа швейцарської поліції розпочалася після того, як місцеве Бюро звітності про відмивання грошей (MROS) отримало повідомлення про підозрілі транзакції від приватних банків. За даними слідства, йдеться про двох російських бізнесменів, яких у матеріалах правоохоронців умовно називають «Олег» та «Дімітрій». Справжні імена фігурантів змінили для уникнення розголосу.

