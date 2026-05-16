На NYSE і Nasdaq одночасно спрацював рідкісний сигнал нестабільності ринку під назвою «Омен Гінденбурга»

Індикатор Hindenburg Omen створений для виявлення внутрішніх розбіжностей на фондовому ринку. Він фіксує моменти, коли велика кількість акцій одночасно досягає нових максимумів та мінімумів. Технічні аналітики вважають таку комбінацію ознакою слабкості ринку та зростання невизначеності. Сигнал тривоги виникає навіть тоді, коли головні індекси, як-от S&P 500 та Nasdaq-100, тримаються на високих позиціях.

Останній сигнал пролунав у той час, коли індекси перебувають поблизу своїх рекордних значень. Це зростання переважно тримається на великих технологічних компаніях та акціях розробників штучного інтелекту. Проте поява індикатора свідчить, що в загальному зростанні бере участь дедалі менше компаній.

Історична точність та ризики хибних тривог

У минулому Hindenburg Omen передував кільком масштабним обвалам ринку, зокрема кризі доткомів. Попри таку статистику, трейдери попереджають, що індикатор часто дає хибні тривоги й не гарантує неминучого розпродажу акцій.

Щоб сигнал залишався чинним, аналітики зазвичай чекають його підтвердження під час наступних торгових сесій. Проте одночасна поява індикатора на обох біржах привернула особливу увагу Волл-стріт, оскільки такі ситуації вкрай рідко трапляються під час активного зростання індексів.

Хто створив індикатор та як він працює

Сигнал Hindenburg Omen розробив у 1995 році Джим Мієкка — сліпий математик та біржовий аналітик. Назву індикатору запропонував його колега Кеннеді Гаммедж на честь катастрофи німецького дирижабля «Гінденбург» у 1937 році. Для підтвердження сигналу необхідний збіг кількох математичних умов. Зокрема, кількість акцій із новими річними максимумами та мінімумами має одночасно перевищувати 2,2% від загальної кількості на біржі. Крім того, загальний ринковий тренд повинен залишатися висхідним, а популярний індикатор ширини ринку (осцилятор МакКлеллана) — показувати негативне значення.

