На NYSE і Nasdaq одночасно спрацював рідкісний сигнал нестабільності ринку під назвою «Омен Гінденбурга»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 травня 2026, 11:05

На NYSE і Nasdaq одночасно спрацював рідкісний сигнал нестабільності ринку під назвою «Омен Гінденбурга»

На фондових біржах NYSE та Nasdaq одночасно з'явився рідкісний технічний сигнал нестабільності ринку Hindenburg Omen. Він попереджає трейдерів про можливі приховані проблеми в економіці, хоча провідні біржові показники залишаються на рекордних рівнях. Про це повідомляє Seeking Alpha.

На фондових біржах NYSE та Nasdaq одночасно з'явився рідкісний технічний сигнал нестабільності ринку Hindenburg Omen.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Приховані проблеми на тлі зростання

Індикатор Hindenburg Omen створений для виявлення внутрішніх розбіжностей на фондовому ринку. Він фіксує моменти, коли велика кількість акцій одночасно досягає нових максимумів та мінімумів. Технічні аналітики вважають таку комбінацію ознакою слабкості ринку та зростання невизначеності. Сигнал тривоги виникає навіть тоді, коли головні індекси, як-от S&P 500 та Nasdaq-100, тримаються на високих позиціях.

Останній сигнал пролунав у той час, коли індекси перебувають поблизу своїх рекордних значень. Це зростання переважно тримається на великих технологічних компаніях та акціях розробників штучного інтелекту. Проте поява індикатора свідчить, що в загальному зростанні бере участь дедалі менше компаній.

Історична точність та ризики хибних тривог

У минулому Hindenburg Omen передував кільком масштабним обвалам ринку, зокрема кризі доткомів. Попри таку статистику, трейдери попереджають, що індикатор часто дає хибні тривоги й не гарантує неминучого розпродажу акцій.

Щоб сигнал залишався чинним, аналітики зазвичай чекають його підтвердження під час наступних торгових сесій. Проте одночасна поява індикатора на обох біржах привернула особливу увагу Волл-стріт, оскільки такі ситуації вкрай рідко трапляються під час активного зростання індексів.

Хто створив індикатор та як він працює

Сигнал Hindenburg Omen розробив у 1995 році Джим Мієкка — сліпий математик та біржовий аналітик. Назву індикатору запропонував його колега Кеннеді Гаммедж на честь катастрофи німецького дирижабля «Гінденбург» у 1937 році. Для підтвердження сигналу необхідний збіг кількох математичних умов. Зокрема, кількість акцій із новими річними максимумами та мінімумами має одночасно перевищувати 2,2% від загальної кількості на біржі. Крім того, загальний ринковий тренд повинен залишатися висхідним, а популярний індикатор ширини ринку (осцилятор МакКлеллана) — показувати негативне значення.

Читайте також: Roundhill Memory став найшвидше зростаючим ETF в історії

На біржах NYSE та Nasdaq одночасно спрацював індикатор Hindenburg Omen. Він попереджає про ризик падіння акцій попри рекордні індекси.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами