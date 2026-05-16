НБУ третій тиждень поспіль продає валюту майже в незмінних обсягах

Національний банк і далі лише продає іноземну валюту на міжбанківському ринку, повністю відмовившись від її купівлі. Обсяги пропозиції залишаються незмінними вже третій тиждень поспіль. Про це свідчать дані регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стабільні обсяги продажу

Протягом робочого тижня з 11 до 15 травня Нацбанк вивів на ринок 717 мільйонів доларів в еквіваленті. Ця сума тримається на одному рівні з показниками попередніх двох тижнів ($783 млн та $778 млн). При цьому регулятор не придбав жодного долара.

Річні підсумки інтервенцій

Від початку 2026 року загальний обсяг продажу валюти Національним банком сягнув 16,54 мільярда доларів. За весь цей час НБУ не провела жодної операції з купівлі, забезпечуючи попит виключно коштом власних резервів.

Читайте також: Прогноз курсу долар та євро: що побачимо в обмінниках на вихідні

За даними НБУ на початок травня 2026 року, міжнародні резерви України становлять 48,2 мільярда доларів. Водночас офіційний курс гривні до долара на кінець робочого тижня, 15 травня, закріпився на рівні 43,95 гривні за долар. Регулятор продовжує політику керованої гнучкості курсу, тому згладжує різкі коливання виключно завдяки валютним інтервенціям.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту