Amazon не планує ставати платником ПДВ в Україні

Amazon не бачить можливості ставати платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні. Про це в коментарі виданню Бізнес Цензор повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Що пропонують законопроєкти

12 травня Верховна Рада має розглянути законопроєкт № 15112-Д про ПДВ для електронної торгівлі та законопроєкт № 12360 про митні процедури для посилок. 6 травня профільний комітет рекомендував парламенту підтримати цей пакет.

Документи передбачають, що ПДВ у 20% нараховуватимуть на товари, куплені через іноземні онлайн-платформи, з нульового порога замість чинного ліміту у 150 євро. Нараховувати і сплачувати цей податок має сам маркетплейс, а якщо він нерезидент, то повинен призначити представника в Україні.

За даними Мінфіну, нові правила мають запрацювати не раніше 1 січня 2027 року і лише після окремого рішення уряду про готовність ІТ-систем митниці та платформ. Посилки від людини до людини вартістю до 45 євро, якщо вони некомерційні, ПДВ не обкладатимуть.

Що це означає

Якщо Amazon справді не погодиться на нову модель, це може ускладнити застосування правила про автоматичне нарахування ПДВ на цій платформі для українських покупців.

Мінфін пояснює, що реформа є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом і пов’язана з гармонізацією правил із нормами Європейського Союзу. За оцінкою міністерства, нова модель може дати близько 10 млрд грн на рік, а запустити її планують не раніше 2027 року.

