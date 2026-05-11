Amazon не планує ставати платником ПДВ в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 травня 2026, 19:33

Amazon не планує ставати платником ПДВ в Україні

Amazon не бачить можливості ставати платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні. Про це в коментарі виданню Бізнес Цензор повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Amazon не бачить можливості ставати платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонують законопроєкти

12 травня Верховна Рада має розглянути законопроєкт № 15112-Д про ПДВ для електронної торгівлі та законопроєкт № 12360 про митні процедури для посилок. 6 травня профільний комітет рекомендував парламенту підтримати цей пакет.

Документи передбачають, що ПДВ у 20% нараховуватимуть на товари, куплені через іноземні онлайн-платформи, з нульового порога замість чинного ліміту у 150 євро. Нараховувати і сплачувати цей податок має сам маркетплейс, а якщо він нерезидент, то повинен призначити представника в Україні.

За даними Мінфіну, нові правила мають запрацювати не раніше 1 січня 2027 року і лише після окремого рішення уряду про готовність ІТ-систем митниці та платформ. Посилки від людини до людини вартістю до 45 євро, якщо вони некомерційні, ПДВ не обкладатимуть.

Що це означає

Якщо Amazon справді не погодиться на нову модель, це може ускладнити застосування правила про автоматичне нарахування ПДВ на цій платформі для українських покупців.

Мінфін пояснює, що реформа є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом і пов’язана з гармонізацією правил із нормами Європейського Союзу. За оцінкою міністерства, нова модель може дати близько 10 млрд грн на рік, а запустити її планують не раніше 2027 року.

Читайте також: Фінмоніторинг перевірятиме купівлю дорогої нерухомости та авто

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
lider2000
lider2000
11 травня 2026, 19:35
#
Амазон на кую вертел зєбилов. Только у меня вопрос,а разве в Укрине работает Амазон?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, Sg Ms и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами