Уряд об'єднав виплати сім'ям із дітьми на єдиному рахунку «Дія.Картка»: деталі

Кабінет міністрів об'єднав усі державні виплати сім'ям із дітьми на єдиному рахунку «Дія.Картка» та скасував терміни використання коштів. Відтепер батьки можуть гнучкіше витрачати допомогу залежно від потреб дитини. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Які виплати об'єднали

На єдиний рахунок «Дія.Картка» надходитимуть чотири програми:

компенсація за «Пакунок малюка»

допомога на догляд за дитиною до одного року

програма «єЯсла»

«Пакунок школяра»

Як відкрити рахунок

Рахунок можна відкрити заздалегідь через застосунок обраного банку — ще до подання заяви на допомогу. Якщо рахунок відкрито наперед, Єдина інформаційна система Мінсоцполітики автоматично підтягне його під час звернення до ЦНАПу, територіальної громади або Пенсійного фонду. Якщо ні — система сформує QR-код для швидкого оформлення картки.

Ті, хто не хоче користуватися «Дія.Карткою», зможуть і далі отримувати виплати через Ощадбанк за чинним механізмом.

На що можна витрачати гроші

Уряд уніфікував перелік дозволених витрат для всіх програм:

продукти харчування та супермаркети

дитячий і сімейний одяг, взуття

аптеки, лікарні, медичні послуги, оптика

дитячі товари, іграшки, книжки, канцтовари

освітні послуги та догляд за дітьми

спортивні секції та розважальні дитячі центри

музеї, виставки, акваріуми та інші сімейні активності

Крім того, скасовано часові обмеження — кошти на рахунку можна використовувати без дедлайнів. Рахунки, відкриті з 1 січня 2026 року, залишаються чинними.