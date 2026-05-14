Пом’якшення валютних обмежень: у НБУ пояснили, кого торкнулися нові правила

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 травня 2026, 14:32

Пом’якшення валютних обмежень: у НБУ пояснили, кого торкнулися нові правила

Пом’якшення окремих валютних обмежень, запроваджене Національним банком України, стосується виключно нерезидентів — людей, які постійно проживають за кордоном і співпрацюють з українськими компаніями. Про це під час виступу у Верховній Раді у четвер, 14 травня, заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пом’якшення валютних обмежень: у НБУ пояснили, кого торкнулися нові правила
Фото: Андрій Пишний

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, НБУ дозволив українським компаніям перераховувати кошти на закордонні рахунки нерезидентів, які входять до складу наглядових рад, дирекцій або виконавчих органів компаній. Йдеться про виплати, нараховані з 1 травня 2026 року.

Пишний пояснив, що це рішення покликане усунути одну з головних проблем — складність залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів до роботи в українських компаніях. Зокрема, це стосується перезавантаження наглядових рад державних підприємств і банків.

«Ми не надали нерезидентам можливість безконтрольно переказувати гроші. Ми лише спростили умови купівлі та переказу валюти для нерезидентів, адже чинні обмеження суттєво ускладнювали залучення висококваліфікованих спеціалістів до українських компаній. Вони можуть переказувати лише ті кошти, які отримують як заробітну плату або прирівняні до неї виплати», — наголосив глава НБУ.

Він окремо підкреслив, що зміни стосуються не лише банківського сектору, а й інших компаній, зокрема підприємств оборонної сфери.

Читайте також: Пишний: НБУ не дозволяв безконтрольне виведення коштів з України для нерезидентів

Очільник Нацбанку також нагадав, що за понад чотири роки повномасштабної війни регулятор уже близько 80 разів коригував валютні обмеження, щоб підтримати українську економіку та бізнес. За його словами, НБУ враховував звернення уряду, бізнес-асоціацій, а також потреби обороноздатності країни.

Пишний зазначив, що 25 квітня Нацбанк ухвалив одразу чотири рішення. Зокрема, було:

  • спрощено купівлю валюти для оборонних підприємств,
  • розширено можливості купівлі та переказу валюти за кордон для військовослужбовців-нерезидентів з метою залучення іноземців до сил оборони,
  • створено умови для реалізації державної програми підтримки українців за кордоном,
  • спрощено окремі правила купівлі та переказу валюти для залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів до українських компаній.

Усі ці кроки, за словами голови НБУ, попередньо погоджувалися з Міжнародним валютним фондом, який визнав їх доцільними. Крім того, рішення підтримала Європейська Бізнес Асоціація.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 25 квітня 2026 року Національний банк впровадив низку суттєвих послаблень валютних обмежень. Зміни покликані забезпечити безперебійну роботу оборонних підприємств, залучити висококваліфікованих фахівців до управління українськими компаніями та банками, а також підтримати військовослужбовців і українців за кордоном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
14 травня 2026, 14:47
#
Чёрт галимый. Для резидентов не хочет снять обмеження?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами