Пом’якшення валютних обмежень: у НБУ пояснили, кого торкнулися нові правила

Пом’якшення окремих валютних обмежень, запроваджене Національним банком України, стосується виключно нерезидентів — людей, які постійно проживають за кордоном і співпрацюють з українськими компаніями. Про це під час виступу у Верховній Раді у четвер, 14 травня, заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, НБУ дозволив українським компаніям перераховувати кошти на закордонні рахунки нерезидентів, які входять до складу наглядових рад, дирекцій або виконавчих органів компаній. Йдеться про виплати, нараховані з 1 травня 2026 року.

Пишний пояснив, що це рішення покликане усунути одну з головних проблем — складність залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів до роботи в українських компаніях. Зокрема, це стосується перезавантаження наглядових рад державних підприємств і банків.

«Ми не надали нерезидентам можливість безконтрольно переказувати гроші. Ми лише спростили умови купівлі та переказу валюти для нерезидентів, адже чинні обмеження суттєво ускладнювали залучення висококваліфікованих спеціалістів до українських компаній. Вони можуть переказувати лише ті кошти, які отримують як заробітну плату або прирівняні до неї виплати», — наголосив глава НБУ.

Він окремо підкреслив, що зміни стосуються не лише банківського сектору, а й інших компаній, зокрема підприємств оборонної сфери.

Очільник Нацбанку також нагадав, що за понад чотири роки повномасштабної війни регулятор уже близько 80 разів коригував валютні обмеження, щоб підтримати українську економіку та бізнес. За його словами, НБУ враховував звернення уряду, бізнес-асоціацій, а також потреби обороноздатності країни.

Пишний зазначив, що 25 квітня Нацбанк ухвалив одразу чотири рішення. Зокрема, було:

спрощено купівлю валюти для оборонних підприємств,

розширено можливості купівлі та переказу валюти за кордон для військовослужбовців-нерезидентів з метою залучення іноземців до сил оборони,

створено умови для реалізації державної програми підтримки українців за кордоном,

спрощено окремі правила купівлі та переказу валюти для залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів до українських компаній.

Усі ці кроки, за словами голови НБУ, попередньо погоджувалися з Міжнародним валютним фондом, який визнав їх доцільними. Крім того, рішення підтримала Європейська Бізнес Асоціація.

«Мінфін» писав, що з 25 квітня 2026 року Національний банк впровадив низку суттєвих послаблень валютних обмежень. Зміни покликані забезпечити безперебійну роботу оборонних підприємств, залучити висококваліфікованих фахівців до управління українськими компаніями та банками, а також підтримати військовослужбовців і українців за кордоном.