В НБУ розповіли, що відбувається з цінами та коли інфляція піде на спад

Після зниження у другій половині 2025 року інфляція в Україні знову почала зростати. Серед основних причин — наслідки зимових атак росії на енергетичну інфраструктуру, подорожчання енергоресурсів та пального, а також вплив геополітичної напруги на Близькому Сході. Про це повідомляє Національний банк України в телеграм-каналі.

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Що відбувається з цінами

За даними НБУ, з червня 2025 року до січня 2026 року інфляція поступово сповільнювалася. Однак надалі ціновий тиск посилився через зростання витрат бізнесу на енергоресурси, газ, пальне та оплату праці. Це змусило компанії підвищувати ціни на власну продукцію та послуги.

Ще одним чинником, який вплинув на динаміку цін, стало послаблення курсу гривні в попередні періоди.

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Водночас у Нацбанку наголошують, що темпи зростання споживчих цін залишаються помірними. У квітні інфляція становила 8,6% у річному вимірі.

За прогнозом НБУ, через вплив дорожчих енергоресурсів інфляція може пришвидшитися до кінця року, однак не стрімко — до 9,4% у річному вимірі.

Надалі регулятор очікує повернення інфляції до зниження. Цьому можуть сприяти зниження цін на енергоресурси у разі завершення війни на Близькому Сході, а також нарощування врожаїв, що має стримати ціни на продовольство.

У Нацбанку також зазначають, що продовжать протидіяти ціновому тиску, зокрема не допускатимуть надмірних курсових коливань на валютному ринку.

Прогноз на 2027 рік

Відповідно до прогнозу НБУ, інфляція може знизитися до 6,5% у 2027 році та повернутися до цілі Національного банку на рівні 5% у 2028 році.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», після тривалого періоду стабілізації споживчі ціни в Україні повернулися до зростання. За даними Національного банку, цикл сповільнення інфляції, що тривав з червня 2025 року, завершився у січні 2026-го. Головним чинником посилення цінового тиску стало суттєве подорожчання енергоресурсів. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 квітня.