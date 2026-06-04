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4 червня 2026, 18:13

11 країн ЄС закликали обмежити доступ громадянам рф до зони Шенгену: які ще заборони хочуть запровадити

Естонія та ще 10 європейських країн закликають Європейський Союз обмежити доступ громадянам росії до Шенгенської зони напередодні літніх відпусток. Про це повідомляє естонська національна телерадіомовна корпорація ERR.

«Двері Шенгену потрібно зачинити щільніше»: 11 країн закликали обмежити в'їзд росіянам
Фото: pixabay

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Видання Politico Europe цитує спільний лист дев'яти членів ЄС, а також Норвегії та Ісландії, які не входять до блоку. Суть звернення журналісти звели до однієї тези: «Росіяни не повинні ніжитися на європейських пляжах, поки гинуть українці».

Кількість віз зростає

Дані ЄС свідчать, що кількість віз, виданих громадянам рф, продовжує зростати, попри війну в Україні. Зокрема, у 2025 році цей показник збільшився на 8%, сягнувши 623 451 візи. Найбільше шенгенських віз росіянам у 2025 році видала Франція, за нею йдуть Італія та Іспанія.

Ініціатором звернення виступила Швеція. Лист надіслали очільниці європейської дипломатії Каї Каллас та єврокомісару з питань міграції Магнусу Бруннеру напередодні засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ, що має відбутися у четвер. Автори документа закликають суттєво посилити візову політику щодо громадян рф.

Хто підтримав ініціативу

Цю ініціативу підтримали міністри закордонних та внутрішніх справ Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Данії, Фінляндії, Нідерландів та Польщі.

Урядовці наголошують, що чинні рекомендації ЄС виконуються нерівномірно, через що росіяни займаються «візовим шопінгом» (шукають країни з найлояльнішими умовами випуску документів).

У своїй заяві перед засіданням міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро нагадав, що його країна вже повністю припинила видачу віз громадянам росії.

Проте, за його словами, цього все одно замало, оскільки інші держави-члени блоку продовжують тримати свої магазини та пляжі відкритими для них.

«Такі легкі умови для подорожей створюють серйозні безпекові ризики. Не кажучи вже про те, що громадяни держави-агресора в ширшому сенсі не повинні мати доступу до блага, якими вони не можуть користуватися вдома через злочини власної країни. Коротше кажучи, двері Шенгену потрібно зачинити щільніше», — заявив Таро.

Заборона для російських військових

Підписанти листа також підтримали пропозицію Естонії щодо запровадження візового бану для росіян, які воювали в Україні.

Ігор Таро зазначив, що знову порушить це питання перед колегами на четверговому засіданні.

«Закриття Шенгенської зони для російських військовослужбовців, які брали участь у війні проти України, відповідає інтересам безпеки кожного з нас», — наголосив він, додавши, що Естонія вже закрила в'їзд для 2 000 колишніх військових.

«У цьому питанні ми активно співпрацюємо з українськими спецслужбами, і я знову закликаю всіх колег до спільних та скоординованих дій», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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