Долар втрачає довіру мільярдерів: куди переводять капітали найбагатші родини

Власники найбільших статків у світі почали скорочувати залежність від американської валюти. Інвестори дедалі частіше шукають можливості в Азії, Європі та на ринках, що розвиваються. Про це пише Reuters .

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Зниження довіри до долара

Згідно зі звітом UBS Global Family Office Report 2026, приблизно дві третини сімейних офісів очікують зниження довіри до долара США як до головної резервної валюти світу.

Опитування проводили з січня по березень 2026 року, ще до того, як американська валюта почала демонструвати сильніші позиції щодо конкурентів.

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У UBS зазначають, що попереднє послаблення долара змусило багатьох великих інвесторів переглянути структуру своїх активів. Майже половина учасників дослідження визнала, що їхні портфелі занадто сильно залежать від курсу американської валюти.

Сімейні офіси вже готуються до поступового скорочення доларових активів. Натомість вони планують збільшувати інвестиції в акції країн, що розвиваються, розширювати вкладення в інфраструктурні проєкти та одночасно зменшувати частку нерухомості у своїх портфелях.

Що кажуть аналітики

Представник UBS Бенджамін Каваллі заявив, що вперше настільки чітко простежується інтерес до активів Азійсько-Тихоокеанського регіону та частково країн Західної Європи. Така тенденція особливо помітна серед інвесторів за межами США, хоча окремі зміни спостерігаються і серед американських власників великих капіталів.

Одним із головних чинників зміни інвестиційної стратегії залишаються геополітичні ризики. Через міжнародні конфлікти заможні родини дедалі частіше використовують підхід мультишорингу, коли активи та бізнес-операції розподіляють між кількома країнами та юрисдикціями.

У дослідженні UBS взяли участь 307 клієнтів із різних регіонів світу. Середній чистий капітал сімей, які потрапили до вибірки, становив близько 2,7 млрд доларів.

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