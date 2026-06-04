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4 червня 2026, 17:15

У ЄС обговорюють обмеження захисту для чоловіків призовного віку з України

У дискусії щодо виключення з Директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців- чоловіків призовного віку вирішальними можуть стати позиції Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії та країн Балтії. Про це у четвер, 4 червня, перед початком засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі заявив єврокомісар Магнус Бруннер, пише DW.

У дискусії щодо виключення з Директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців- чоловіків призовного віку вирішальними можуть стати позиції Польщі, Чехії, Німеччини, Австрії та країн Балтії.

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Що розглядають

Він підтвердив, що одним з питань порядку денного засідання буде обговорення продовження ДТЗ після березня 2027 року, а також можливе запровадження певних обмежень дії тимчасового захисту, зокрема для чоловіків призовного віку. «На столі є різні пропозиції. Я думаю, що нам потрібно вислухати держави-члени, яких особливо заторкнула ця проблема. Це Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, країни Балтії. Важливо почути їхню позицію», — наголосив Бруннер.

Обговорення з Україною

Єврокомісар також повідомив, що серед інших пропозицій щодо ДТЗ міністри обговорять ймовірність обмежень для українців за географічними ознаками за прикладом Швейцарії та Норвегії, які ухвалили перелік так званих «безпечних регіонів» України та відмовляють у тимчасовому захисті тим, хто з них виїхав. «Але на мою думку, у питанні щодо чоловіків мобілізаційного віку може бути певний консенсус», — заявив єврокомісар.

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За його словами, на підставі дискусії, яка пройде на засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Єврокомісія «доволі швидко» представить свою пропозиції для країн-членів.

Поки тривають атаки росії на українську інфраструктуру продовження ДТЗ є виправданим кроком, заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро перед початком засідання Ради ЄС. «Ми очікуємо на пропозицію Єврокомісії продовжити захист до березня 2028 року», — заявив він. І наголосив, що «найліпшим рішенням» буде продовження тимчасового захисту у тому вигляді, у якому він є наразі.

При цьому Таро відзначив, що поділяє стурбованість «деяких країн, котрі, як і Естонія, мають велику кількість біженців на душу населення», проте, на його думку, всі додаткові обмеження «повинні бути уважно проаналізовані з точки їх ефективності та можливих насідків». Зокрема, йдеться про виключення чоловіків призовного віку з дії ДТЗ. Міністр наголосив, що «будь-які зміни повинні спочатку бути обговорені з Україною».

Російським військовим хочуть заборонити в'їзд до ЄС

Міністри внутрішніх справ ЄС також обговорюватимуть тему заборони на в'їзд до Євросоюзу для російських військових, які воювали проти України. За словами Ігоря Таро, «ці люди, які вбивали і руйнували в Україні, можуть приїхати в Європу» і становити проблему для безпеки країн шенгенської зони. «Ми хочемо, щоб вони опинилися поза межами Шенгену. Це не місце для їхніх візитів», — наголосив естонський міністр.

За його словами, саме Естонія розпочала ініціативу з внесення російських комбатантів до «чорних візових списків» ЄС. «Нам вже вдалося включити до цих списків понад дві тисячі осіб і ми раді, що багато країн ЄС підтримали цю ініціативу», — сказав Таро.

Проте він наголосив, що «необхідно піти далі» і вислови сподівання, що Єврокомісія оголосить пропозицію з цього приводу, тобто запропонує заборонити в'їзд для колишніх та чинних військових рф, які брали участь у війн проти України, на загальноєвропейському рівні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
BigBend
BigBend
4 червня 2026, 17:31
#
Як швидко «європейські цінності» забуваються, коли мова йде не про захист усіляких квірів, а усього лише білих чоловіків.
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0
lider2000
lider2000
4 червня 2026, 17:36
#
Ну так, а че мужики из ЕС должньі защищать свои страньі от путлера, когда есть мужики из Украиньі.
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0
lider2000
lider2000
4 червня 2026, 17:35
#
Там разговор только про новоприбьівших.
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