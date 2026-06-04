У США готують рішення щодо $400 млн допомоги Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом з'являться новини щодо виділення $400 мільйонів на військову допомогу Україні. Цей пакет раніше був схвалений Конгресом, проте його реалізація затрималася на рівні Міністерства оборони США (Пентагону), повідомляє Reuters.

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Про це очільник Держдепартаменту повідомив під час свого виступу перед підкомітетом Сенату з асигнувань у середу, 3 червня. Відповідаючи на запитання сенаторів щодо причин зволікання з фінансуванням, Рубіо запевнив, що рішення буде оголошено «досить скоро».

Йдеться про пакет допомоги, передбачений програмою Ukraine Security Assistance Initiative, який дозволяє Пентагону закуповувати озброєння та боєприпаси безпосередньо у американських оборонних підрядників.

За даними американських законодавців, кошти залишаються невикористаними попри попереднє схвалення Конгресом наприкінці 2025 року. Частина сенаторів раніше звертала увагу на затримки з боку Пентагону та закликала пришвидшити їхнє розблокування.

Очікується, що офіційне оголошення про фінальне призначення цих коштів та детальний перелік озброєння, яке увійде до пакета, Міністерство оборони США оприлюднить уже в найближчі дні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що державний департамент США офіційно схвалив потенційний продаж Україні комплектів боєприпасів Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання. Орієнтовна вартість контракту становить $373,6 млн.