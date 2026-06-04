Нафта подешевшала після домовленості між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню

У четвер, 4 червня, ціни на нафту пішли до низу після того, як Ліван та Ізраїль домовилися про припинення вогню. Це також посилило надії на угоду про припинення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що може призвести до відкриття Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters.

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Станом на 10:29, ф'ючерси на Brent знизилися на $0,77 (0,8%) до $97,03 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на $0,70 (0,7%) до $95,32.

У середу, 3 червня, ціна на два контракти зросла приблизно на 2% після відновлення бойових дій на Близькому Сході.

Ізраїль та Ліван пізно в середу заявили, що домовилися про припинення вогню, що вселило надії на угоду між Вашингтоном і Тегераном, яка частково обумовлює будь-яку угоду припиненням бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.

«Іран наполягає на припиненні агресії Ізраїлю проти Лівану, маючи на увазі „Хезболлу“, і справді, схоже, що прорив є», — сказав аналітик PVM Oil Джон Еванс.

Президент США Дональд Трамп у середу припустив, що прогрес у переговорах з Іраном може бути досягнутий вже цими вихідними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в середу заявив, що контакти Тегерана з Вашингтоном не були припинені, але жодного прогресу в переговорах не досягнуто, додавши, що обидві сторони вивчають тексти, якими обмінялися.

У США Палата представників, яку очолюють республіканці, у середу схвалила резолюцію, яка забороняє Трампу продовжувати війну проти Ірану. Щоб резолюція набула чинності, їй потрібно буде схвалити Сенат і подолати майже неминуче вето Трампа більшістю у дві третини голосів в обох палатах.

«На нашу думку, найімовірнішим сценарієм для цін залишається подальше зростання, доки постачання залишаються обмеженими», — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Запаси США

Тим часом, за даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси нафти в США скоротилися на 8 млн барелів до 433,7 млн барелів за тиждень, що закінчився 29 травня. Це набагато більше, ніж очікували аналітики в опитуванні Reuters. Вони вважали, що запаси скоротяться на 4 млн барелів.

Уповільнення китайського попиту також допомогло стримати зростання цін. Ціни на іранську нафту вперше з квітня знизилися, тоді як премії на російську нафту зменшилися, оскільки трейдери знизили ціни, щоб залучити китайських покупців на тлі слабкого попиту, повідомили джерела в торгівлі .