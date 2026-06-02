2 червня 2026, 10:44

Anthropic подала конфіденційну заявку на IPO

Компанія Anthropic конфіденційно подала документи для публічного розміщення акцій, про це випливає з повідомлення організації.

Що це дає компанії

«Сьогодні Anthropic PBC конфіденційно подала чорновий варіант реєстраційної заяви за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США у зв'язку з запланованим первинним публічним розміщенням звичайних акцій.

Це дозволяє компанії вийти на біржу після завершення перевірки з боку SEC. Остаточне рішення про проведення IPO залежатиме від ринкової кон'юнктури та інших чинників, — йдеться в повідомленні компанії. — Кількість акцій, які пропонуються до розміщення, і їхню ціну поки що не визначено".

Плани з лістингу одночасно реалізують Anthropic, OpenAI та SpaceX — для всіх трьох компаній вихід на біржу відкриває широкий канал для залучення капіталу, нагадує Bloomberg.

Незважаючи на те, що фінансування на приватному ринку суттєво зросло, публічне розміщення дає доступ до максимально широкого кола інвесторів, а раннім вкладникам та співробітникам дозволяє легше монетизувати свої частки.

Попит на продукти Anthropic різко зріс

Нещодавно Anthropic залучила $65 млрд під час раунду фінансування при оцінці $965 млрд — включаючи суму самого раунду. Це вперше перевищило оцінку конкурента OpenAI. Попит на продукти Anthropic різко зріс на тлі того, що клієнти все активніше використовують її інструменти для оптимізації процесів розробки та інших завдань, зазначає агентство.

Змагання з OpenAI

Заснована в 2021 році групою колишніх співробітників OpenAI, Anthropic перетворилася на одного з лідерів галузі. Компанія розробила ряд інструментів на базі ІІ, спрямованих на переосмислення підходу бізнесу до завдань від програмування до кібербезпеки.

В останні місяці Anthropic та OpenAI активно змагаються один з одним. За даними Bloomberg, у травні OpenAI також готувалася до конфіденційної подачі документів для IPO з прицілом на вихід на біржу восени. За наявними даними, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Morgan Stanley розглядаються як претенденти на ключові ролі у розміщеннях обох компаній.

Вихід на біржу раніше конкурента може привернути до Anthropic більше уваги та капіталу від ширшого кола інвесторів, припускає Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
