Країни, яким інвестори найбільше довіряють

Глобальні інвестори переосмислюють, куди спрямовуватиметься капітал протягом наступного десятиліття. Згідно з Індексом довіри до прямих іноземних інвестицій Kearney за 2026 рік, Канада та Японія різко піднялися в рейтингу інвесторів, тоді як Китай опустився з другого на четверте місце з 2016 року, йдеться в інфографіці Visualcapitalist.

Водночас, країни Перської затоки, такі як Саудівська Аравія та ОАЕ, стають основними інвестиційними центрами, вкладаючи мільярди в інфраструктуру штучного інтелекту, логістику та диверсифікацію промисловості.

Visualcapitalist порівнює найкращі світові напрямки для інвестицій у 2016 році та 2026 році на основі опитування 507 керівників вищої ланки щодо того, куди вони планують інвестувати протягом наступних трьох років.

Як змінилися глобальні інвестиційні рейтинги з 2016 року

Найбільшим зрушенням у рейтингу стало падіння Китаю з другого на четверте місце за останнє десятиліття, тоді як Канада піднялася на друге, а Японія — на третє.

ОАЕ (№ 9) та Саудівська Аравія (№ 10) тепер посідають одне місце поруч із такими інвестиційними гігантами, як Німеччина (№ 5) та Велика Британія (№ 6).

Цього року Саудівська Аравія вперше увійшла до світової десятки найкращих. Країни Перської затоки все частіше використовують суверенний капітал та витрати на інфраструктуру, щоб позиціонувати себе як технологічні та логістичні центри.

Чому Канада обігнала Китай за рівнем довіри інвесторів

Канада зараз посідає друге місце у світі за привабливістю для іноземних інвестицій завдяки своїм природним ресурсам, політичній стабільності та зростаючим витратам на інфраструктуру штучного інтелекту.

У першій половині 2025 року країна зафіксувала рекордні 297 оголошень про прямі іноземні інвестиції.

Потужність у сфері технологічних інновацій також відіграла ключову роль у довірі інвесторів, ймовірно, завдяки запропонованому федеральним урядом бюджету в розмірі 926 мільйонів доларів на суверенну інфраструктуру штучного інтелекту.

Натомість, геополітична напруженість обтяжувала Китай як місце для інвестицій. Однак останнім часом такі країни, як Канада та Кенія, почали укладати нові торговельні угоди з Китаєм на тлі змін у світовому порядку.

Зростаюча інвестиційна привабливість Близького Сходу

Саудівська Аравія стрімко піднялася в рейтингу, потрапивши до топ-25 у 2023 році, а потім досягши 10-го місця у 2026 році.

Оскільки країна прагне диверсифікувати свою діяльність, відмовившись від доходів від нафти і газу, вона планує залучати 100 мільярдів доларів щорічно у вигляді прямих іноземних інвестицій до 2030 року.

Amazon Web Services (AWS) планує витратити 5,3 мільярда доларів на розширення інфраструктури центрів обробки даних у Саудівській Аравії до 2026 року. Тим часом Google Cloud співпрацює із суверенним фондом королівства для створення центру штучного інтелекту.

Аналогічно, ОАЕ залучили значні інвестиційні плани від Microsoft, Oracle та AWS.

Хоча конфлікт на Близькому Сході, ймовірно, негативно вплине на регіональне економічне зростання, майбутні інвестиційні потоки можуть залежати від масштабів та тривалості війни.

Нова географія глобальних інвестицій

Країни, що піднімаються в рейтингу, мають схожу формулу: політична стабільність, довгострокові промислові інвестиції, витрати на інфраструктуру штучного інтелекту та доступ до критично важливих ресурсів і торговельних мереж.

Від Канади та Японії до Саудівської Аравії та ОАЕ, наступне десятиліття іноземних інвестицій може визначатися не стільки швидким зростанням, скільки тим, які економіки можуть запропонувати стійкість, інфраструктуру та довгострокову стратегічну перевагу.