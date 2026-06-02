2 червня 2026, 11:17

Нові правила оформлення вживаних авто: митниця запускає вибіркові перевірки з 8 червня

З 8 червня в Україні зміняться правила гри для імпортерів вживаних авто. Митники запускають пілотний проєкт, під час якого кожну другу декларацію на ввезення машин перевірятимуть централізовано та незалежно від місця її оформлення. Про це офіційно повідомила Державна митна служба України.

Особливу увагу держслужбовці тепер приділятимуть транспортним засобам, які ввозять із використанням пільгових режимів торгівлі.

Чому митниця зацікавилася саме вживаними авто

Держава починає боротьбу за єдині стандарти оформлення транспортних засобів та виявлення потенційних ризиків ухилення від податків. Ринок імпорту вживаних машин, які завозять за різними торговельними преференціями, давно викликає питання в контролюючих органів.

Імпортери часто маніпулюють документами: занижують реальну вартість машин, підробляють довідки про походження або незаконно оформлюють нульове мито. Нові правила покликані раз і назавжди закрити ці сірі лазівки.

Як працюватиме «випадковий вибір» та центральний офіс

Головна мета цього експерименту — швидко усунути людський фактор. Будь-який митник на кордоні більше не прийматиме одноосібних рішень, якщо система вибере декларацію для додаткового моніторингу.

Особливості нової перевірки такі:

  • За вибір декларацій відповідає виключно АСУР (автоматизована система управління ризиками). Вона працюватиме за принципом випадкових чисел.

  • Відбір налаштують на селективність у 50%. Тобто кожна друга митна декларація на вживані автомобілі автоматично потраплятиме на додаткову перевірку.

  • Перевіркою займатиметься спеціалізований підрозділ митних компетенцій на базі Координаційно-моніторингової митниці в Києві. Вони будуть діяти віддалено, тому вплинути на інспектора «на місці» не вийде.

Що варто врахувати митним брокерам та імпортерам

Для тих, хто ввозить машини чесно і має на руках повний пакет оригінальних документів, процедура не має стати проблемою. Проте час оформлення через централізовану перевірку може трохи збільшитися.

Щоб мінімізувати ризики затримок на кордон варто заздалегідь перевірити:

  1. Документи про походження. Оскільки під особливим прицілом будуть саме пільгові авто, сертифікати EUR.1 або декларації про походження мають бути оформлені бездоганно.

  2. Підтвердження вартості автомобіля. Договори купівлі-продажу, инвойси, банківські виписки про оплату та експортні декларації країни відправлення мають відповідати реальній ринковій ціні машини.

  3. Технічні дані для класифікації (код УКТЗЕД). Оригінальний технічний паспорт та сертифікат відповідності мають містити повну інформацію про об'єм двигуна, тип палива та точний рік випуску. Будь-які неточності дадуть привід київському підрозділу право скасувати пільгову ставку акцизу.

Терміни експерименту та що буде з іншими товарами

Перевірка імпорту вживаних автомо триватиме з 8 червня по 31 грудня 2026 року.

При цьому митники вирішили не зупиняти попередній етап експерименту завчасно. Посилений контроль за оформленням мінеральних добрив та засобів захисту рослин (інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів) діятиме паралельно і завершиться, як і планувалося, 30 червня 2026 року. Тобто протягом червня митна служба триматиме під особливим наглядом і хімічну продукцію, і транспорт.

Нагадаємо, що тільки за квітень 2026 року українці зареєстрували 19,6 тис. вживаних легковиків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

BigBend
2 червня 2026, 12:37
Замість того, щоб зробити безкоштовну розтаможку для військовослужбовців та УБД, вони посилюють обдіралово. Браво.
