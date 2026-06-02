Заробив $20 млн на твітах: засновника Citron Research визнали винним у шахрайстві з акціями в США

Відомому американському шортселеру Ендрю Лефту загрожує до 20 років ув’язнення після того, як його визнали винним у маніпулюванні курсами акцій за допомогою неправдивих публікацій у соцмережах. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Лефт, який зібрав велику аудиторію в мережі завдяки своїм прямолінійним коментарям про великі американські компанії, а також про менш відомі акції, популярні серед роздрібних трейдерів, був засуджений у понеділок після тритижневого судового процесу в Лос-Анджелесі.

Ще до винесення вироку офіційне звинувачення, пред'явлене йому у 2024 році, налякало індустрію та змусило деяких шортселерів посилити правові застереження у своїх матеріалах.

Тепер 55-річному трейдеру загрожує понад 20 років за гратами; судове засідання щодо винесення вироку призначено на 31 серпня, хоча підсудні у кримінальних справах часто отримують менші терміни. До того часу Лефт залишатиметься на волі.

З першого дня відкриття справи за процесом Лефта уважно стежили інші шортселери, які побоювалися, що теж можуть потрапити під удар. Справа також прикувала увагу їхніх критиків, зокрема керівників корпорацій, які сподівалися, що уряд приборкає «ведмедів», яких вони звинувачують у падінні цін на акції.

Звинувачення проти Лефта стало результатом широкомасштабного розслідування США щодо того, як саме торгують учасники цієї слабко регульованої індустрії шортселінгу. Зазвичай фірми відкривають позиції в розрахунку на падіння акцій певної компанії, а потім публікують аналітичні звіти, де детально описують свої позиції для ширшого ринку.

Проте у випадку Лефта уряд висловив претензії щодо того, як швидко він закривав свої торгові позиції після публічної критики або підтримки компаній. Ця практика вже давно викликає неоднозначну реакцію, і справа Лефта стала одним із небагатьох випадків, коли це питання дійшло до суду.

Френк Чжан, професор бухгалтерського обліку в Єльській школі менеджменту, зазначив, що цей вердикт матиме стримувальний ефект для шортселерів, оскільки він «залякає їх і змусить мовчати».

«Це створює небезпечний прецедент для шортселерів, які тепер бояться, що публікація негативних досліджень і швидкий вихід з угод спровокують федеральний аудит і звинувачення в маніпулюванні ринком», — сказав Чжан.

Обвинувальний вирок

Лефта, засновника Citron Research, визнали винним за 13 із 17 пунктів звинувачення. Його звинуватили у використанні скандальних твітів про десятки компаній з метою незаконного впливу на їхні акції задля отримання швидкого прибутку. Прокурори заявили, що за період з 2018 по 2023 рік він заробив на таких угодах понад $20 млн.

Після оголошення вердикту Лефт розкритикував справу, назвавши її наступом на свободу слова та невинну торговельну діяльність. Він заявив, що це немислимо, аби він міг впливати на акції величезних компаній так, як це стверджувало обвинувачення.

«Я вважаю, що присяжні помилилися», — сказав Лефт за межами зали суду. Він також натякнув на апеляцію.

У центрі справи опинилися твіти Лефта у X. Прокурори стверджували, що його приватне листування приблизно в той самий час, коли він публікував свої твіти, доводить: він не завжди вірив у те, що говорив про компанії, і створював у своїх підписників хибне враження щодо власних торговельних намірів.

Патрік Гранді, заступник директора, відповідальний за лос-анджелеське відділення ФБР, зазначив у своїй заяві, що засудження Лефта «стане сигналом для тих, хто, можливо, розраховує отримати прибуток від подібних схем».

Популярність

Лефт здобув значну популярність у соціальних мережах після точних прогнозів щодо China Evergrande Group у 2012 році та Valeant Pharmaceuticals у 2015 році. Прокурори стверджують, що з 2018 по 2023 рік Лефт публікував менше звітів і більше твітів, у яких очорнював акції та встановлював для них «екстремальні» цільові рівні.

Наприклад, за даними уряду, вранці 8 січня 2019 року Лефт відкрив короткі позиції щодо виробника медіаплеєрів Roku Inc., а о 9:41 ранку написав в Twitter-акаунті Citron, що Roku є «непридатною для інвестицій», що обвалило акції.

Потім Лефт «неправдиво і вводячи в оману» стверджував, що «спостерігає за ROKU збоку», натякаючи, що не має позицій у цих акціях, заявили прокурори. Насправді того дня він заробив $700 000 на своєму шорті, повідомив уряд.

Присяжні визнали Лефта винним за одним пунктом звинувачення в організації схеми шахрайства з цінними паперами — це найсерйозніша стаття — та за кількома додатковими пунктами, пов'язаними з окремими цінними паперами. Його визнали невинуватим за іншими пунктами, які стосувалися окремих акцій.

Вердикт, винесений після двох днів обговорення присяжних, є перемогою Міністерства юстиції США у кримінальному процесі над «білими комірцями» за адміністрації президента Дональда Трампа — хоча справа Лефта розпочалася ще за колишнього президента Джо Байдена. Багато подібних судових переслідувань були скасовані за Трампа, який також підписав помилування для деяких засуджених фігурантів.

Захист

Лефт пішов на рідкісний для підсудного у кримінальній справі крок і дав свідчення на свій захист. Це дозволило йому пояснити свої твіти та угоди присяжним під час лояльного допиту з боку його адвоката.

Проте він також зіткнувся з жорстким перехресним допитом з боку прокурорів, які поставили під сумнів його чесність і розпитували про приватні повідомлення щодо його торгових намірів, які, схоже, прямо суперечили його публічним заявам про компанії, за якими він стежив.

Під час його свідчень суддя неодноразово нагадувала Лефту, щоб він відповідав на запитання прокурора прямо, і двічі вилучала його відповіді з протоколу судового засідання.

Лефт заявив присяжним, що не бачить нічого поганого в тому, що він отримує прибуток від «цінової корекції» акцій після публікації звіту або твіту про компанію, яку він вважає переоціненою чи недооціненою.

«Це фондовий ринок. Я говорю те, у що вірю. Я говорю правду. Якщо люди хочуть це читати — нехай читають», — заявив він.

Трейдер також засвідчив, що, на його думку, немає жодного закону, який забороняв би йому здійснювати угоди в перші хвилини чи години після публікації дописів у соцмережах чи аналітичних звітів, намагаючись у такий спосіб підірвати ключовий елемент звинувачення.

«Я вважаю, що немає конкретного проміжку часу, протягом якого ви зобов'язані утримувати позицію після того, як зробили коментар», — сказав Лефт, додавши, що ніколи не коментував компанію, якщо сам у це не вірив.