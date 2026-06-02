Новий голова ФРС пропонує змінити підхід до виміру інфляції

У чому різниця підходів

У США існують два основні показники інфляції:

Індекс споживчих цін (CPI), що публікується Міністерством праці. CPI відображає просту зміну цін на продуктовий кошик. Зазвичай він привертає найбільшу увагу ЗМІ, оскільки виходить на початку місяця, а також тому, що від нього залежать виплати з соціального забезпечення, облігації із захистом від інфляції та приватні контракти.

Індекс особистих споживчих витрат (PCE), який публікує Міністерство торгівлі. На відміну від CPI, PCE враховує зміну рівня споживання товарів, що входять до споживчого кошика. Наприклад, через різке зменшення поголів'я худоби ціни на яловичину в США у 2026 році значно зросли. При підрахунку PCE враховується, що споживачі скоротили споживання яловичини і перейшли на дешевшу курку та свинину. За рахунок цього PCE зазвичай нижчий, ніж CPI, на кілька десятих відсотка. Також при розрахунку PCE враховуються витрати, зроблені від імені домогосподарств, наприклад, страховка, оплачена роботодавцем.

ФРС орієнтується саме на PCE: на основі цього показника визначається офіційна мета ФРС щодо інфляції. При цьому ФРС найуважніше стежить за базовими цінами: з аналізу виключаються продукти харчування та енергоносії, оскільки ці категорії відрізняються високою волатильністю.

Далласький усічений середній PCE

Однак Уорш назвав і цей показник грубою оцінкою, оскільки в ньому залишається занадто багато інших разових цінових спотворень. Він запропонував враховувати показник «усіченого середнього». Уорш не уточнив, який саме варіант цього показника він має на увазі, проте найбільш відомим вважається версія Федерального резервного банку Далласа.

Далласький усічений середній PCE — це альтернативний показник інфляції, розроблений на основі базового PCE. Відмінність полягає в тому, що цей показник спочатку не виключає продукти харчування та енергоносії, але не враховує категорії товарів і послуг з найвищими та найнижчими темпами зростання.

Дослідження Федерального резервного банку Далласа показували, що цей показник часто краще прогнозує майбутню інфляцію, ніж традиційний PCE. Однак у 2021 році цей індикатор дав серйозний збій. Коли після початку пандемії інфляція почала різко прискорюватися, багато чиновників і аналітиків вважали цей сплеск тимчасовим. На підтвердження своєї позиції вони посилалися саме на даласький усічений середній PCE, який показував набагато помірніше зростання цін.

Виявилося, що частково це сталося через особливості розрахунку індексу. З 1977 по 2009 рік зниження цін, як правило, було різкішим, ніж їх зростання. Виключення обох факторів у рівній мірі спотворило б тенденцію інфляції в бік підвищення. Щоб усунути цю проблему, Федеральний резервний банк Далласа розробив індекс таким чином, щоб виключати 31% найбільших підвищень цін за місяць, але лише 24% найбільших знижень.

Однак під час пандемії історична тенденція змінилася, і зростання цін стало різкішим, ніж зниження. Не враховуючи більшу частину зростання, індекс Федерального резервного банку Далласа ненавмисно занизив інфляцію.

Що позиція Уорша означає для США?

Як і в 2021 році, сьогодні даласький усічений середній PCE показує меншу інфляцію, ніж більш поширені індекси. Дослідники Федерального резервного банку Далласа заявили, що у квітні він був на 0,7% нижчим, ніж базовий PCE. У зв'язку з цим WSJ задається питанням, чи не занижує даласький показник інфляцію, як це було у 2021 році?

Газета вважає, що робити висновки поки що зарано. Міжнародні тарифи Трампа призвели до зростання цін на товари в найрізноманітніших цінових категоріях. Аналогічний ефект мають витрати на розробку штучного інтелекту для програмного забезпечення та обчислювальних систем.

Позиція Уорша важлива, тому що справа не стільки в статистичному показнику, який ФРС вважатиме за рівень інфляції, скільки в тому, як американський регулятор буде справлятися з ціновими шоками на тлі введених тарифів і триваючих геополітичних потрясінь, зазначає видання.

Як повідомляє WSJ, деякі експерти вважають, що за такого підходу вони будуть дивитися на цінові шоки «крізь пальці»: регулятор вважатиме зростання цін тимчасовим і не реагуватиме на нього жорсткістю політики.

Якщо тарифи та геополітичні потрясіння дійсно є поодинокими випадками, то використання даласького усіченого середнього дасть ФРС більш чітке уявлення про загальну тенденцію і менше підстав для розгляду питання про жорсткість політики. Якщо ж вони маскують більш масштабні та довгострокові тенденції, ці альтернативні індикатори дають помилкове відчуття впевненості та можуть значно нашкодити ФРС, підсумовує WSJ.