Ціни на нафту знизилися після заяви Трампа про продовження переговорів з Іраном

У вівторок, 2 червня, ціни на нафту пішли на зниження після різкого зростання напередодні. Ринок демонструє обережність на тлі очікувань прогресу в мирних переговорах між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 09:49, ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на $0,53 (0,56%) до $94,45 за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate впала на $0,56 (0,61%) до $91,60 за барель.

Обидва індекси зросли більш ніж на 5% за попередню сесію, після того, як у травні зафіксували місячну втрату понад 16% на тлі сподівань на мирну угоду між США та Іраном.

«Хоча ринки сподівалися подолати невизначеність на тлі перспектив потенційної угоди, станом на ранок, схоже, нічого не змінилося для нафти», — сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

Переговори

В інтерв'ю CNBC у понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що не проти, якщо переговори завершаться. Але невдовзі після цього він опублікував допис у соціальних мережах, в якому повідомив, що переговори з Іраном тривають, і повідомив ABC News, що очікує угоди про продовження припинення вогню та відновлення Ормузької протоки «протягом наступного тижня».

«Наразі ринок зосереджений на тому, чи є якийсь конкретний прогрес або регрес у переговорах між США та Іраном, на тональності та змісті заяв обох сторін (зокрема, на погрозах Ірану щодо Ормузької протоки), а також на фактичному русі танкерів цим водним шляхом», — зазначив Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Стан американо-іранських переговорів у будь-який конкретний момент зрештою визначатиме, чи залишиться поточна премія за ризик закладеною в ціни на нафту, чи вона почне знижуватися, додав Вотерер.

У понеділок Ліван оголосив про часткове припинення вогню між «Хезболлою» та Ізраїлем, що може означати обмежену деескалацію конфлікту, який розпалив ширшу війну з Іраном.

З початку війни Іран фактично заблокував майже всі неіранські судна, що заходили в Перську затоку та виходили з неї, перекривши близько однієї п'ятої частини світових потоків нафти та скрапленого природного газу, що призвело до зростання цін на понад 50%.

У травні експорт нафти зі США зріс до рекордних 5,6 мільйона барелів на добу, оскільки криза на Близькому Сході підштовхнула попит на американську нафту з боку азійських та європейських нафтопереробників, про що свідчать оприлюднені в понеділок оцінки відстеження суден.

Згідно з попереднім опитуванням Reuters, опублікованим у понеділок, очікується, що запаси сирої нафти в США за тиждень, який завершився 29 травня, скоротилися приблизно на 3,6 мільйона барелів, продовживши падіння попереднього тижня. Крім того запаси дистилятів і бензину також, ймовірно, знизилися.