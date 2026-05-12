Ціни на нафту зросли через згасання надій на швидке завершення війни Ірану зі США та Ізраїлем

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 травня 2026, 12:23

Ціни на нафту зросли через згасання надій на швидке завершення війни Ірану зі США та Ізраїлем

Ціни на нафту у вівторок, 12 травня, підскочили на 2% на тлі ослаблення надій на швидке врегулювання війни між США, Ізраїлем та Іраном. Ринки знову занепокоїлися можливими перебоями з постачанням енергоносіїв через суттєві розбіжності між Тегераном і Вашингтоном щодо умов мирної угоди. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту зросли через згасання надій на швидке завершення війни Ірану зі США та Ізраїлем
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Динаміка цін

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на $2 (1,9%) до $106,21 за барель. Американська нафта WTI подорожчала на $2,31 (2,4%) до $100,38 за барель. У понеділок обидва еталонні сорти додали майже 2,8%.

Президент США Дональд Трам у понеділок заявив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває «на межі зриву». За його словами, сторони не можуть дійти згоди щодо низки ключових вимог, серед яких — повне припинення бойових дій, скасування американської морської блокади, відновлення експорту іранської нафти та компенсації за збитки від війни.

У Тегерані також наголосили на своєму суверенному контролі над Ормузькою протокою, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Керівник енергетичного напряму DBS Bank Сувро Саркар зазначив, що оптимізм щодо швидкого мирного врегулювання знову слабшає. За його словами, якщо до кінця травня угоди не буде досягнуто, ризики подальшого зростання цін на нафту суттєво посиляться.

Видобуток на історичному мінімумі

Побоювання щодо майже повного перекриття Ормузької протоки вже змусили окремих виробників скоротити експорт. Згідно з опитуванням Reuters, видобуток нафти країнами OPEC у квітні впав до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер вважає, що прорив у переговорах може спровокувати падіння цін на Brent на $8−12 за барель. Водночас будь-яка нова ескалація чи загроза повторної блокади можуть швидко повернути котирування вище $115.

Генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер попередив, що перебої з експортом через Ормузьку протоку можуть відтермінувати стабілізацію нафтового ринку щонайменше до 2027 року. За його оцінками, світ може втрачати близько 100 млн барелів нафти щотижня.

Додаткову підтримку цінам також надають очікування скорочення запасів нафти у США. За прогнозами аналітиків, за минулий тиждень комерційні запаси сирої нафти могли знизитися приблизно на 1,7 млн барелів.

Китайський фактор

Учасники ринку також уважно стежать за запланованою зустріччю Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка має відбутися у четвер і п’ятницю. Напередодні Вашингтон запровадив санкції проти трьох осіб та дев’яти компаній, яких звинувачують у сприянні постачанню іранської нафти до Китаю.

Митні обмеження в межах торговельної війни між США та Китаєм практично зупинили імпорт американської нафти та СПГ до КНР. У 2024 році обсяг цих поставок оцінювався у $8,4 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами