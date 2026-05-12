Ціни на нафту зросли через згасання надій на швидке завершення війни Ірану зі США та Ізраїлем

Ціни на нафту у вівторок, 12 травня, підскочили на 2% на тлі ослаблення надій на швидке врегулювання війни між США, Ізраїлем та Іраном. Ринки знову занепокоїлися можливими перебоями з постачанням енергоносіїв через суттєві розбіжності між Тегераном і Вашингтоном щодо умов мирної угоди. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на $2 (1,9%) до $106,21 за барель. Американська нафта WTI подорожчала на $2,31 (2,4%) до $100,38 за барель. У понеділок обидва еталонні сорти додали майже 2,8%.

Президент США Дональд Трам у понеділок заявив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває «на межі зриву». За його словами, сторони не можуть дійти згоди щодо низки ключових вимог, серед яких — повне припинення бойових дій, скасування американської морської блокади, відновлення експорту іранської нафти та компенсації за збитки від війни.

У Тегерані також наголосили на своєму суверенному контролі над Ормузькою протокою, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Керівник енергетичного напряму DBS Bank Сувро Саркар зазначив, що оптимізм щодо швидкого мирного врегулювання знову слабшає. За його словами, якщо до кінця травня угоди не буде досягнуто, ризики подальшого зростання цін на нафту суттєво посиляться.

Видобуток на історичному мінімумі

Побоювання щодо майже повного перекриття Ормузької протоки вже змусили окремих виробників скоротити експорт. Згідно з опитуванням Reuters, видобуток нафти країнами OPEC у квітні впав до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер вважає, що прорив у переговорах може спровокувати падіння цін на Brent на $8−12 за барель. Водночас будь-яка нова ескалація чи загроза повторної блокади можуть швидко повернути котирування вище $115.

Генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер попередив, що перебої з експортом через Ормузьку протоку можуть відтермінувати стабілізацію нафтового ринку щонайменше до 2027 року. За його оцінками, світ може втрачати близько 100 млн барелів нафти щотижня.

Додаткову підтримку цінам також надають очікування скорочення запасів нафти у США. За прогнозами аналітиків, за минулий тиждень комерційні запаси сирої нафти могли знизитися приблизно на 1,7 млн барелів.

Китайський фактор

Учасники ринку також уважно стежать за запланованою зустріччю Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яка має відбутися у четвер і п’ятницю. Напередодні Вашингтон запровадив санкції проти трьох осіб та дев’яти компаній, яких звинувачують у сприянні постачанню іранської нафти до Китаю.

Митні обмеження в межах торговельної війни між США та Китаєм практично зупинили імпорт американської нафти та СПГ до КНР. У 2024 році обсяг цих поставок оцінювався у $8,4 млрд.