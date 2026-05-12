Інфляція в Німеччині зросла до 2,9%: енергоносії додали понад 10% у ціні

У квітні темпи зростання споживчих цін у Німеччині дещо прискорилися і сягнули 2,9%. Федеральне статистичне управління офіційно підтвердило попередні розрахунки. Про це повідомляє Reuters 12 травня.

Для порівняння динаміки цін з іншими країнами Європейського Союзу застосовують спеціальний гармонізований індекс. Відповідно до цього єдиного стандарту, у березні інфляція в річному вимірі перебувала на рівні 2,8%.

Прискорення загальної інфляції до найвищого рівня із січня 2024 року сталося переважно через стрибок цін на енергоносії на 10,1%, що пов'язано з війною в Ірані, пишуть на Trading Economics. Водночас базова інфляція, з розрахунку якої виключені волатильні ціни на харчові продукти та енергію, навпаки знизилася до 2,3%. Цей рівень став найнижчим із червня 2021 року.

