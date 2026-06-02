Шість найбільших економік ЄС домовилися про створення централізованого нагляду над ринком капіталу

Міністри фінансів Е6 — шести найбільших економік ЄС (Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії та Нідерландів) домовилися підтримати посилення централізованого нагляду за ринками капіталу, повідомляє Reuters з посиланням на документ, ухвалений міністрами фінансів.

Про що домовилися

Глави фінансових відомств домовилися про те, що нагляд за ключовою ринковою інфраструктурою буде поступово передано Європейському управлінню з цінних паперів та ринків зі штаб-квартирою у Парижі.

Йдеться про нагляд за торговельними майданчиками, центральними контрагентами та центральними депозитаріями цінних паперів.

Рішення прийматиметься кваліфікованою більшістю голосів — для його схвалення необхідна згода не менше ніж 15 із 27 країн ЄС, які мають як мінімум 65% населення союзу. Оскільки шість найбільших економік ЄС об'єднують близько 70% населення блоку, підтримка ними реформ істотно підвищує ймовірність її прийняття.

Згідно з спільним документом міністрів, прийняття рішень у Європейському управлінні з цінних паперів та ринків має будуватися на професійній експертизі, досвіді регулювання та ринкової діяльності, а також враховувати географічний баланс країн-членів ЄС.

Документ також передбачає розширення повноважень європейських органів у сфері контролю за торгівлею криптоактивами та зниження бар'єрів для транскордонних інвестиційних фондів для полегшення фінансування європейських компаній.

Позиція Німеччини

Довгий час позиція Берліна, який традиційно обережно ставився до ідеї створення єдиного ринку капіталу ЄС, була перешкодою для просування ініціативи. Проте, як передає Financial Times, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у результаті змінив свою позицію, заявивши, що уряд країни «готовий рухатися вперед». «Завдання створення сильнішої Європи, стійкішої Європи для мене важливіше, ніж спроби чіплятися за національні інтереси», — зазначив Клінгбайль.

Однак, судячи з документа, проаналізованого Reuters, компромісу все ж таки було досягнуто за рахунок поступок Німеччини. Наприклад, міністрами фінансів Е6 наголошується на необхідності контролювати витрати та забезпечувати підзвітність самого регулятора. При цьому в нинішньому вигляді та масштабі німецькі торгові майданчики поки що не підпадуть під обов'язковий загальноєвропейський нагляд, зазначає Reuters.