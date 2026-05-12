Індійські банки відновили імпорт золота та срібла після паузи, що тривала більше місяця, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у торговельних та урядових структурах країни.

Чому припиняли

Причиною зупинення стала затримка публікації списку організацій, які мають право імпортувати дорогоцінні метали, а також відсутність окремого розпорядження митниці про звільнення банків від тривідсоткового податку. Через місяць призупинення імпорту банки вирішили відмовитися від очікування пільг і почали оформлювати постачання зі сплатою податку.

Відновлення імпорту може посилити тиск на рупію та збільшити торговельний дефіцит країни.

На тлі ослаблення національної валюти прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав громадян на рік відмовитися від купівлі золота задля збереження валютних резервів.

Попит на золото в країні залишається слабким: попри зростання податкового навантаження індійські дилери змушені продавати метал зі знижками.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що індійський фондовий ринок втратив 4 трлн рупій ($42,4 млрд) після виступу прем'єр-міністра Моді, в якому він закликав громадян припинити купувати золото, уникати поїздок за кордон та скоротити споживання палива, щоб зберегти валютні резерви.

