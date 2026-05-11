Заява Моді обрушила індійський фондовий ринок

Індійський фондовий ринок втратив 4 трлн рупій після виступу прем'єр-міністра Моді, в якому він закликав громадян припинити купувати золото, уникати поїздок за кордон та скоротити споживання палива, щоб зберегти валютні резерви, пише Bloomberg.

Виступ Моді

«Настав час використовувати бензин, дизельне паливо та газ з великою обережністю», — сказав Моді в неділю під час відкриття проектів у Хайдарабаді на півдні Індії.

«Ми повинні докласти зусиль, щоб використати лише стільки, скільки необхідно для економії іноземної валюти та зменшення негативних наслідків воєнних криз».