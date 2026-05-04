Імпорт золота до Індії у квітні впав майже до мінімуму за 30 років

Імпорт золота до Індії у квітні може знизитись майже до мінімального рівня за останні 30 років — приблизно до 15 тонн. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі та уряді, причиною цього стали несподівані податкові вимоги, висунуті банкам.

Що відбувається

Банки, на які припадає основна частина імпорту рафінованого золота в країну, призупинили постачання після того, як індійська митниця почала вимагати сплату інтегрованого податку на товари та послуги (IGST) у розмірі 3%. Про це агентству розповів секретар India Bullion and Jewellers Association Сурендра Мехта.

Коли в 2017 році Індія запровадила IGST, банки-імпортери золота було звільнено від сплати цього податку. Нинішні претензії з боку податкових органів пов'язані із затримкою виходу офіційного урядового розпорядження, яке дозволяє банкам ввозити зливки.

«Цього місяця банки не оформляли золото на митниці. Невеликий обсяг пройшов через India International Bullion Exchange (IIBX) (спеціалізовану міжнародну біржу дорогоцінних металів, через яку Індія організує імпорт та торгівлю золотом та іншими металами — FM)», — повідомив на умовах анонімності представник уряду. Податкові органи Індії на запит Reuters не відповіли.

30-річний антирекорд

Індія — другий за величиною споживач золота у світі. У квітні 2025 року країна імпортувала 35 тонн металу, а фінансового року 2025−2026 (по березень) середньомісячний імпорт становив близько 60 тонн, нагадує агентство.

Показник у 15 тонн за квітень — найнижчий для цього місяця приблизно за три десятиліття, якщо не брати до уваги 2020 рік, коли через пандемію COVID-19 ювелірні магазини були закриті. За словами джерел, це може чинити тиск на світові ціни на золото.

За оцінками банківських дилерів, у квітні Індія витратила на імпорт золота близько $1,3 млрд — значно нижче середньомісячного рівня $6 млрд минулого фінансового року. І це незважаючи на Акшая Трітя — одне з головних золотих свят в Індії, яке цього року припало на 19 квітня. За традицією цього дня прийнято купувати золото як символ процвітання. За значимістю на ринку він поступається лише Дхантерасу.

«Банки завезли золото з розрахунку на попит у період Акшая Тріття, але тепер воно лежить на складах», — розповів дилер із дорогоцінних металів одного з приватних банків у Мумбаї. За його словами, у сховищах зараз перебуває близько 8 тонн металу. Оформити це постачання банки зможуть лише після того, як митниця дозволить імпорт без вимоги сплати GST.

Усвідомлений захід

На думку джерел, податкові претензії, а також попередня затримка з дозволом на імпорт злитків можуть бути свідомим заходом для уряду. Сенс її полягає у стримуванні ввезення золота, скороченні торговельного дефіциту та підтримці рупії, яка цього року входить до числа найслабших валют Азії.

За даними Reuters, постраждав і імпорт так званого золотого дорі — напівочищеного сплаву, з якого в країні виготовляються зливки. Колкатський афінажер Харшад Аджмера повідомив, що влада затримує або відхиляє нові заявки на імпортні ліцензії, через що переробники опинилися в складній ситуації. Ювеліри, які втратили звичне джерело поставок, почали закуповувати золото через IIBX, проте обсяги поки невеликі, зазначила Чанда Венкатеш, керуючий директор компанії CapsGold з Хайдарабаду.