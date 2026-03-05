Рей Даліо: біткоїн ніколи не стане цифровим золотом

Рей Даліо попередив інвесторів: біткоїн не здатний замінити золото як надійний актив, а єдиним справжнім «цифровим золотом» залишається сам жовтий метал. Про це він заявив у подкасті All-In.

Золото — «найбільш усталені гроші»

За його словами, «є лише одне золото». Даліо зазначив, що золото — це «найбільш усталені гроші» і другий за величиною резервний актив, який тримають центральні банки світу. Біткоїн, на відміну від нього, не має підтримки з боку регуляторів.

Чому Даліо скептичний щодо біткоїну

Даліо окреслив кілька конкретних претензій до першої криптовалюти. По-перше, він не бачить причин, через які центральні банки захотіли б купувати біткоїн та утримувати його на довгостроковій основі. По-друге, за його спостереженнями, біткоїн зберігає високу кореляцію з технологічними акціями, а отже, при тиску на один клас активів інвестори змушені продавати й інші, що робить біткоїн вразливим у моменти ринкового стресу.

Даліо також вказав на проблему конфіденційності: будь-яка транзакція в мережі біткоїну піддається відстеженню. Додатковим фактором ризику він назвав квантові обчислення, розвиток яких теоретично може поставити під загрозу криптографічний захист мережі.

Що раніше рекомендував Даліо

Ще в липні 2025 року Даліо рекомендував виділяти до 15% портфеля під біткоїн або золото, щоб отримати оптимальне співвідношення прибутковості та ризику на тлі зростаючого боргового тягаря США та знецінення валют. З того часу, однак, ринкова картина суттєво змінилася.

У період з липня по початок жовтня обидва активи дорожчали синхронно, але потім їх шляхи розійшлися. Біткоїн втратив понад 45% від жовтневого піку, впавши до $68 420, тоді як золото продовжило зростання і піднялося більш ніж на 30% — до $5 120. Ця розбіжність наочно демонструє, що в умовах геополітичної турбулентності та економічної нестабільності золото поводиться інакше.

«Світовий порядок» під питанням

Минулого місяця Даліо направив інвесторам розгорнуте послання, в якому констатував: колишній світовий порядок, побудований навколо домінування США протягом майже століття, фактично розпався. У зв'язку з цим він закликав переглянути підходи до захисту капіталу в умовах зростання геополітичних конфліктів та економічної розбалансованості.